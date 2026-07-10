Замах на Єрмолаєва у Монако / © Associated Press

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Вибух біля будинку бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако та вбивство підозрюваної Анастасії Березовської під Києвом — це суто кримінальні розбірки. Замах стався через те, що олігарх відмовився платити бандитам за «дах». Саму ж виконавицю злочину організатори просто використали як розхідний матеріал.

Про це повідомляє The Guardian.

Джерело, близьке до родини Єрмолаєвих, стверджує, що вибух у Монако та вбивство Березовської — це чистий кримінал, а не політика чи санкції СБУ.

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«Вадим (Єрмолаєв — ред.) або члени його родини не хотіли комусь платити», — зазначило джерело.

Співрозмовник видання наголосив, що суперечка виникла саме через так звані гроші за захист (рекет), кримінальні структури намагалися вимагати гроші у бізнесмена. Саму 39-річну уродженку Житомира, яка заклала вибухівку в Монако, організатори схеми не збиралися залишати в живих.

«Жінка була одноразовою», — додав інсайдер.

Зазначається, що паралельно у Києві триває розслідування щодо виконавців убивства самої Березовської. Співробітник ГУР Владислав Реут у залі суду своєї провини не визнав і заявив, що жінку в потилицю застрелив його спільник, колишній поліцейський Віталій Жикович.

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Адвокат Жиковича Анатолій Іванов заявив, що його клієнт повністю заперечує звинувачення. СБУ вилучила докази з місця злочину та підтвердила, що тіло Березовської знайшли в лісі поблизу села Юрів завдяки зізнанням затриманих.

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці з’ясовують, чи діяли затримані силовики самостійно, чи виконували замовлення кримінальних авторитетів.

Вбивство Анастасії Березовської — останні новини

Нагадаємо, у Києві триває суд над підозрюваними у вбивстві Березовської. Адвокат експоліцейського заявляє, що лопати і сокира були у підвалі, щоб у разі прильоту себе відкопати.

Згодом стало відомо, що тіло Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, виявили в лісомасиві поблизу села Юрів Бучанського району Київської області. Про це повідомив прокурор, зазначивши, що місце захоронення вказав один із фігурантів справи після надання свідчень.

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