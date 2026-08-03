Момент для миру в Україні може бути втрачений: що Трамп має зробити негайно – NYT

Переговори щодо миру / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп ще має можливість очолити дипломатичні зусилля для завершення війни Росії проти України, однак сприятливий момент може виявитися нетривалим.

Таку думку висловив Томас Грем, який працював головним експертом Білого дому з питань Росії за президентства Джорджа Буша-молодшого, у колонці для The New York Times.

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На його переконання, поки увага Трампа зосереджена на ситуації навколо Ірану, можливість повернути Вашингтон до активного посередництва між Києвом і Москвою поступово звужується.

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Сторони не чекатимуть безкінечно

Грем вважає, що протягом останніх місяців і президент України Володимир Зеленський, і російський лідер Володимир Путін демонстрували зацікавленість у відновленні активної участі США в переговорах.

Водночас така готовність, за його оцінкою, не зберігатиметься постійно.

Автор звертає увагу, що в Росії дедалі частіше лунають сумніви щодо здатності Трампа бути надійним посередником через американську військову підтримку України. У Києві ж продовжують координувати переговорну позицію з європейськими партнерами, частина яких прагне активніше долучитися до дипломатичного процесу.

На думку Грема, ширша участь Європи може ще більше ускладнити діалог із Москвою, яка не сприймає європейські держави як нейтральних посередників.

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Війна переходить у небезпечнішу фазу

Першою причиною для негайного втручання Вашингтона автор називає посилення ескалації.

За його словами, Україна збільшує кількість ударів по військових об’єктах та енергетичній інфраструктурі в глибині російської території. Росія натомість нарощує атаки на українські міста та критично важливі об’єкти, намагаючись скористатися дефіцитом ракет для української протиповітряної оборони.

Грем застерігає, що подальше загострення може збільшити кількість жертв серед цивільного населення та ще більше ускладнити підготовку України до наступної зими.

Він також звертає увагу на ризик поширення війни за межі України. Йдеться про випадки порушення повітряного простору країн НАТО безпілотниками та ракетами, а також про взаємні звинувачення Росії та європейських держав у підготовці до ширшого протистояння.

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Чому війна, на думку автора, наблизилася до завершення

Другою причиною для активізації дипломатії Грем називає виснаження обох сторін.

Україна, як зазначає автор, стикається з дефіцитом особового складу, складнощами мобілізації та зростанням вартості майбутнього відновлення. Чим довше триває війна, тим меншою, за його оцінкою, стає ймовірність повернення мільйонів українців, які виїхали за кордон.

Росія також має демографічні проблеми, труднощі з поповненням війська та дедалі більші економічні витрати. Грем вважає, що тривала війна змушує Москву відкладати інвестиції у сучасні технології та збільшує її відставання від США і Китаю.

Водночас він припускає, що в разі припинення бойових дій уже зараз обидві сторони могли б представити результат своїм суспільствам як досягнення.

Зеленський, за оцінкою автора, міг би заявити про збереження незалежності, суверенітету та європейського курсу України. Путін, своєю чергою, міг би подати війну як протидію спробі Заходу завдати Росії стратегічної поразки.

Чому переговори мають очолити США

Грем переконаний, що лише Вашингтон має достатні зв’язки, вплив і політичну вагу для одночасної роботи з Україною, Росією та ключовими європейськими столицями.

Водночас він наголошує, що домовленість неможлива без координації з європейськими урядами. Їхня військова допомога, санкційна політика, фінансові ресурси та довгострокова підтримка України залишатимуться необхідними для будь-якого стійкого врегулювання.

Однак саме США, на думку експерта, мають очолити дипломатичний процес.

Що пропонують Трампу

Автор колонки закликав американського президента направити своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера спочатку до Києва, а потім до Москви.

Він не очікує швидкого прориву. Першим завданням таких візитів, за його словами, має стати відновлення контактів і підготовка до тривалого періоду човникової дипломатії.

Для прискорення переговорів Грем також пропонує залучити додаткових фахівців, оскільки Віткофф і Кушнер мають інші міжнародні завдання.

На думку експерта, успіх дипломатичних зусиль не гарантований і навряд чи буде швидким. Однак нинішня можливість залишається реальною.

«Якщо Вашингтон хоче перевірити, чи можливо покласти край цій війні, діяти потрібно зараз — до того, як нова ескалація остаточно закриє дипломатичне вікно», — підсумував Грем.

Відновлення мирних переговорів: останні новини

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що протягом найближчих тижнів Вашингтон спробує з’ясувати, чи існують умови для відновлення переговорів між Україною та Росією.

За його словами, Київ і Москва мають власні «червоні лінії», тому просування дипломатичного процесу потребуватиме хоча б часткового зближення їхніх позицій.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов пояснив, що йдеться про спробу повернути переговори в активну фазу. За його словами, дипломатичні контакти фактично не припинялися, однак нині цей процес перебуває на паузі.

Раніше президент Володимир Зеленський пропонував розпочати з припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та повітряного перемир’я, а також зафіксувати лінію бойового зіткнення як основу для подальших переговорів.

3 серпня глава держави заявив, що Україна докладе максимум зусиль для дипломатичного завершення війни до зими. Водночас він наголосив, що для тиску на Кремль необхідні подальші санкції, далекобійні можливості та підтримка партнерів.

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