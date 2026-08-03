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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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480
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40-денна операція для примусу РФ до миру минула: в ОП відповіли, що робитимуть далі

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про продовження операції з примусу Росії до миру.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Кирило Буданов

Кирило Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував продовження 40 денної операції з примусу Росії до миру.

Про це Буданов заявив у розмові з журналістами.

«Будемо продовжувати. Не чіпляйтеся за всі ці аргументи. 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне — результат. Не стільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше, як ми з нього вийдемо», — сказав керівник ОП.

Нагадаємо, що 25 червня президент Зеленський затвердив 40-денну операцію для примусу Росії до миру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
480
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