Буданов зробив заяву про мирні переговори та назвав 2 процеси, що наближають завершення війни

Кирило Буданов

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговори про мир тривають, але процес займає час.

Про це йдеться у повідомленні в Телеграм.

«Україна робить усе для реального перемовного процесу та завершення війни. Системна дипломатична робота на найвищому рівні та щоденне посилення Сил безпеки й оборони — це паралельні процеси, які наближають довгоочікуваний мир», — зазначив він.

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Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія в рамках переговорів вимагає від України вивести війська з Донецької області впродовж двох місяців. «Вони говорять, що за два місяці захоплять схід України, захоплять Донбас. І тому є два місяці, щоб вийти. І війна закінчиться. А якщо Україна не вийде, то Росія захопить Донбас і потім будуть інші умови», — заявив Зеленський.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) після цієї заяви українського президента відзначив, що наступ російських військ в Україні сповільнився, оскільки українські сили вже тривалий час продовжують відбивати їхні атаки на різних ділянках фронту.

Президент Фінляндії Александр Стубб озвучив доволі несподіваний і жорсткий сценарій завершення війни в Україні, який передбачає тимчасову паузу на фронті та внутрішній колапс самої країни-агресорки.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що є шанси завершити війну до кінця 2026 року. Зі слів Буданова, весною був гарний темп мирних перемовин з Росією, але на сьогодні все перейшло в ескалацію.

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Не так давно держсекретар Трампа Марко Рубіо висловився щодо «духу Анкориджа», на який постійно посилались росіяни, вимагаючи поступок від США та України. Топчиновник адміністрації Трампа заявив, що на Алясці не було ніяких домовленостей між американським та російським президентом і що «духу Анкориджа» не існує.

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