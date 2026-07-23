У світі будують перший хмарочос заввишки понад кілометр: скільки поверхів уже звели

Jeddah Tower / © wikimedia.org

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У саудівському місті Джидда продовжується будівництво Jeddah Tower, яка має стати першим у світі хмарочосом заввишки понад один кілометр та перевершити рекорд дубайської Бурдж-Халіфи.

Про це повідомляє видання Geek Week.

Наразі найвищою будівлею у світі залишається Бурдж-Халіфа заввишки 828 метрів. Однак після завершення Jeddah Tower має очолити світовий рейтинг хмарочосів.

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Будівництво башти вже перевищило позначку у 106 поверхів із запланованих 160. Висота споруди становить приблизно 426 метрів, а найближчими місяцями вона може сягнути пів кілометра.

Jeddah Tower задумана як «вертикальне місто», у якому розмістять квартири, офіси та підприємства сфери послуг. Загальна корисна площа будівлі становитиме близько 530 тисяч квадратних метрів, а для пересування передбачено 59 ліфтів.

У хмарочосі також планують облаштувати найвищий у світі оглядовий майданчик. Він розташовуватиметься на висоті понад 640 метрів і відкриватиме панорамний краєвид на Червоне море.

Проєкт розробило архітектурне бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Один із його засновників Адріан Сміт також брав участь у проєктуванні Бурдж-Халіфи.

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Будівлю обладнають сучасними системами кондиціонування та енергоефективними фасадами, пристосованими до складних кліматичних умов.

Будівництво розпочалося ще 2013 року, проте роботи неодноразово зупиняли. 2025 року їх відновили на постійній основі, після чого башта почала швидко зростати. Кілька місяців тому будівельники відзначили завершення сотого поверху.

Один із проєктувальників Гордон Гілл вважає, що в майбутньому міста розвиватимуться не лише на рівні вулиць, а й у повітряному просторі. За його словами, поширення дронів і повітряних таксі може перетворити такі будівлі на транспортні вузли.

Jeddah Tower є одним із ключових проєктів програми «Бачення Саудівської Аравії 2030», спрямованої на диверсифікацію економіки та зменшення залежності країни від нафти. Очікується, що хмарочос сприятиме розвитку туризму та економічної активності в Джидді.

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Нагадаємо, раніше французький скелелаз, відомий як «людина-павук», заліз на 160-метровий хмарочос без страховки. Ален Робер за пів години підкорив головний офіс німецької залізниці — «Дойче бану» — у Франкфурті.

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