Аргентина подасть судові позови через кампанію дезінформації під час ЧС-2026

Збірна Аргентини / © Associated Press

Реклама

Федерація футболу Аргентини (AFA) готує низку судових позовів через кампанію дезінформації, яка, на думку організації, була спрямована проти національної збірної під час чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє видання Foot Mercato.

Керівництво аргентинського футболу вважає, що під час ЧС-2026 проти "альбіселесте" було організовано масштабну кампанію з дискредитації, яка вийшла далеко за межі спортивної критики.

Реклама

Аргентинці вважають, що на них тиснули завдяки суперечкам через сварки на полі, вірусні пости в Інтернеті, а також теорії змов, пов'язані з ФІФА.

Потенційні позови стосуватимуться поширення неправдивих звинувачень, використання маніпулятивних або неперевірених фото й відео, а також публікацій без належної доказової бази.

Також відомо, що AFA вже сформувала команду юристів, яка збирає докази, зокрема скриншоти дописів, відео та інші матеріали. Відповідачами можуть стати як великі медіа, так і популярні акаунти в соцмережах X, Instagram, TikTok та інших платформах.

Водночас позови можуть торкнутися й користувачів із меншою аудиторією, якщо вони брали участь у поширенні матеріалів, які у федерації вважають наклепом.

Реклама

Нагадаємо, збірна Аргентини дійшла до фіналу ЧС-2026, де в екстратаймах поступилася Іспанії (0:1), яка після 90+3-ї хвилини грала в більшості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Одразу після фінального матчу ФІФА вручила нагороди найкращим на турнірі. Приз найкращому гравцю ЧС-2026 отримав капітан збірної Іспанії Родрі, а володарем "Золотої бутси" став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, який з 10 голами став найкращим бомбардиром Мундіалю.

Раніше повідомлялося, що ФІФА вирізала Трампа з командного фото збірної Іспанії після перемоги у фіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що зірка збірної Аргентини влаштував бійку з двома гравцями Іспанії після фіналу ЧС-2026.

Реклама

Крім того, ЧС-2026 побив рекорд загальної відвідуваності в історії Мундіалів.

Новини партнерів