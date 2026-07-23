Аргентина подаст судебные иски из-за кампании дезинформации во время ЧМ-2026

Сборная Аргентины / © Associated Press

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Федерация футбола Аргентины (AFA) готовит ряд судебных исков из-за кампании дезинформации, которая, по мнению организации, была направлена против национальной сборной во время чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Руководство аргентинского футбола считает, что во время ЧМ-2026 против "альбиселесте" была организована масштабная кампания по дискредитации, которая вышла далеко за пределы спортивной критики.

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Аргентинцы считают, что на них давили благодаря спорам из-за ссор на поле, вирусных постов в Интернете, а также теории заговоров, связанных с ФИФА.

Потенциальные иски будут касаться распространения ложных обвинений, использования манипулятивных или непроверенных фото и видео, а также публикаций без надлежащей доказательной базы.

Также известно, что AFA уже сформировала команду юристов, которая собирает доказательства, в том числе скриншоты сообщений, видео и другие материалы. Ответчиками могут стать как большие медиа, так и популярные аккаунты в соцсетях X, Instagram, TikTok и других платформах.

В то же время иски могут коснуться и пользователей с меньшей аудиторией, если они участвовали в распространении материалов, которые в федерации считают клеветой.

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Напомним, сборная Аргентины дошла до финала ЧМ-2026, где в экстра-таймах уступила Испании (0:1), которая после 90+3-й минуты играла в большинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Сразу после финального матча ФИФА вручила награды лучшим на турнире. Приз лучшему игроку ЧМ-2026 получил капитан сборной Испании Родри, а обладателем "Золотой бутсы" стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который с 10 голами стал лучшим бомбардиром Мундиаля.

Ранее сообщалось, что ФИФА вырезала Трампа с командного фото сборной Испании после победы в финале ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что звезда сборной Аргентины устроил драку с двумя игроками Испании после финала ЧМ-2026.

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Кроме того, ЧМ-2026 побил рекорд общей посещаемости в истории Мундиалей.

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