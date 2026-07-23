Завод — на металлолом, а себе — Lamborghini: экс-директор оборонного предприятия попался на циничной схеме

Оборонное предприятие, которое распилили на металлолом. / © Офис Генерального прокурора

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Бывший руководитель государственного оборонного предприятия организовал схему демонтажа и распродажи завода на металлолом. Полученные средства чиновник потратил на покупку элитных автомобилей во время войны.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о новых подозрениях бывшему и. о. генерального директора госпредприятия оборонной отрасли и трем его подчиненным.

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Распил оборонного предприятия на металл

Как установило следствие, руководитель бывшего оборонного предприятия, находившегося на этапе приватизации, вместо должного управления его имуществом вместе с работниками организовал схему фактического уничтожения активов. Оборудование демонтировали, распилили, вывозили и сдавали на металлолом.

Правоохранители зафиксировали телефонные разговоры, во время которых участники схемы согласовывали приезд покупателей, подготовку металла и его транспортировку в пункт приемки. В результате таких действий госпредприятию нанесли ущерб на миллионы гривен.

Однако этот эпизод не единственный. Ранее экс-руководителю и главному инженеру этого предприятия уже объявили подозрение в получении взятки за передачу в пользование складов госпредприятия без заключения договоров аренды.

Элитный автопарк экс-руководителя оборонного предприятия и новое подозрение

Кроме того, во время полномасштабной войны подозреваемый фактически стал владельцем коллекции элитных автомобилей, в том числе BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago.

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По версии следствия дорогие машины регистрировали на родственников и связанных с подозреваемым лиц. В то же время, фактически он сам владел ими и пользовался, не указывая транспортные средства в своих декларациях. Теперь экс-чиновнику сообщили новое подозрение во внесении заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Одним из самых показательных эпизодов стала покупка 2024 Audi RS7. Автомобиль приобрели за 4 млн грн, однако в тот же день оформили на мать подозреваемого, указав в другом договоре его стоимость на уровне всего 100 тыс. грн. Таким образом, за один день отмеченная в документах цена авто уменьшилась в 40 раз.

Через шесть месяцев Audi перерегистрировали на третье лицо уже за 4,2 млн грн. В то же время, в декларации за 2024 год этот автомобиль так и не был указан.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн грн, а за 2025 год — почти 13 млн грн.

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Досудебное расследование завершено. Подозреваемым предоставили доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Дата публикации 11:23, 23.07.26 Количество просмотров 8 Разбирали оборонное предприятие на металлолом: экс-чиновники получили подозрения

К слову, родственники начальника Управления СБУ в Закарпатской области Сергея Кононенко во время полномасштабной войны приобрели под Киевом недвижимость примерно на 2 млн дол. По данным расследования hromadske, его мать, сестра, тесть, теща и другие близкие люди владеют 23 таунхаусами в коттеджных городках Киевской области и коммерческими объектами в Борисполе.

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