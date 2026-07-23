Мужчину призвали в войско, несмотря на отсрочку: что решил суд

Мужчину призвали, несмотря на отсрочку / © pexels.com

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Военнослужащего, мобилизованного несмотря на действующую отсрочку от призыва, уволили по решению суда. Суд подтвердил отмену приказа о призыве, приказа о зачислении в воинскую часть и обязал уволить мужчину со службы.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Мужчину мобилизовали, несмотря на отсрочку: что решил суд

Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым признана незаконной мобилизация гражданина, имевшего действующую отсрочку. В деле №260/9985/25 говорится, что истец, являющийся педагогическим работником, 26 июня 2025 года обратился с заявлением о предоставлении отсрочки.

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В тот же день комиссия приняла решение о предоставлении ему отсрочки до 7 августа 2025 года. Однако информацию об этом не внесли в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В ТЦК это объяснили тем, что мужчина нарушил правила военного учета.

Из-за отсутствия данных в Реестре, в июле 2025 года его мобилизовали и отправили в воинскую часть. Мужчина обжаловал призыв в суде. Он потребовал отменить приказ ТЦК, приказ командира воинской части о причислении в списки личного состава, а также обязать воинскую часть уволить его с военной службы и исключить из списков.

Апелляционный суд решил, что на день издания приказа о мобилизации истец уже имел отсрочку, а следовательно, не подлежал призыву. По позиции суда, решающее значение имеет решение уполномоченной комиссии о предоставлении отсрочки. Отсутствие сведений в Реестре, если это явилось следствием невнесения информации уполномоченным органом, само по себе не лишает личности права на отсрочку.

Военная часть в апелляционной жалобе убеждала, что по прибытии лица возникают новые правоотношения прохождения военной службы, а Закон «О воинской обязанности и военной службе» не предусматривает увольнения из-за отмены приказа о мобилизации. Также ответчик ссылался на позицию Верховного Суда относительно необратимости процедуры призыва.

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Апелляционный суд эти доводы отклонил. Там отметили, что приказ о призыве является первичным индивидуальным актом. Признание его противоправным устраняет правовое основание дальнейших решений. Приказ о причислении в списки личного состава является производным от приказа о призыве и также подлежит отмене.

Также суд определил, что прохождение военной службы явилось следствием незаконного приказа. Поэтому надлежащим способом защиты является не только отмена приказа о призыве, но и обязательство воинской части уволить истца с военной службы и исключить его из списков личного состава.

В мотивировочной части суд также обратился к практике Европейского суда по правам человека и доктрине «плодов ядовитого дерева», отметив, что неправомерный первичный акт не может порождать правомерные производные решения, а юридические последствия незаконного решения должны быть устранены.

По результатам рассмотрения апелляционную жалобу воинской части оставили без удовлетворения, а решение Закарпатского окружного административного суда без изменений.

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ТЦК: последние новости

Напомним, областные ТЦК и СП не имеют права самостоятельно принимать решение по выплате семьям умерших военных единовременного денежного пособия от государства в размере 15 млн грн.

В Тернополе суд частично удовлетворил иск матери военного, умершего от инфаркта во время прохождения службы. Несмотря на вывод ВВК о том, что заболевание связано с защитой Родины, ТЦК отказался направлять документы в Министерство обороны Украины по постановлению КМУ №168, аргументируя это тем, что смерть наступила в результате болезни, а не ранения или травмы.

Суд признал действия областного ТЦК противоправными и обязал его составить заключение и направить материалы дела в Минобороны, а также уплатить в пользу истца 665,60 грн судебного сбора.

В решении отмечается, что военкомат обязан лишь оформить и передать пакет документов, в то время как окончательное решение о назначении выплаты относится исключительно к компетенции профильной комиссии Министерства обороны.

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