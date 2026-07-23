Чоловіка призвали до війська попри відстрочку: що вирішив суд

Чоловіка призвали попри відстрочку / © pexels.com

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Військовослужбовця, якого мобілізували попри чинну відстрочку від призову, звільнили за рішенням суду. Суд підтвердив скасування наказу про призов, наказу про зарахування до військової частини та зобов’язав звільнити чоловіка зі служби.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Чоловіка мобілізували попри відстрочку: що вирішив суд

Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано незаконною мобілізацію громадянина, що мав чинну відстрочку. У справі №260/9985/25 йдеться, що позивач, який є педагогічним працівником, 26 червня 2025 року звернувся із заявою про надання відстрочки.

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Того ж дня комісія ухвалила рішення про надання йому відстрочки до 7 серпня 2025 року. Проте інформацію про це не внесли до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У ТЦК це пояснили тим, що чоловік порушив правила військового обліку.

Через відсутність даних у Реєстрі, у липні 2025 року його мобілізували та відправили до військової частини. Чоловік оскаржив призов у суді. Він вимагав скасувати наказ ТЦК, наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу, а також зобов’язати військову частину звільнити його з військової служби та виключити зі списків.

Апеляційний суд вирішив, що на день видання наказу про мобілізацію позивач уже мав чинну відстрочку, а отже, не підлягав призову. За позицією суду, вирішальне значення має саме рішення уповноваженої комісії про надання відстрочки. Відсутність відомостей у Реєстрі, якщо це стало наслідком невнесення інформації уповноваженим органом, сама по собі не позбавляє особу права на відстрочку.

Військова частина в апеляційній скарзі переконувала, що після прибуття особи виникають нові правовідносини проходження військової служби, а Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» не передбачає звільнення через скасування наказу про мобілізацію. Також відповідач посилався на позицію Верховного Суду щодо «незворотності» процедури призову.

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Апеляційний суд ці доводи відхилив. Там зазначили, що наказ про призов є первинним індивідуальним актом. Визнання його протиправним усуває правову підставу для подальших рішень. Наказ про зарахування до списків особового складу є похідним від наказу про призов і також підлягає скасуванню.

Також суд визначив, що проходження військової служби стало наслідком незаконного наказу. Тому належним способом захисту є не лише скасування наказу про призов, а й зобов’язання військової частини звільнити позивача з військової служби та виключити його зі списків особового складу.

У мотивувальній частині суд також звернувся до практики Європейського суду з прав людини та доктрини «плодів отруйного дерева», наголосивши, що неправомірний первинний акт не може породжувати правомірні похідні рішення, а юридичні наслідки незаконного рішення мають бути усунуті.

За результатами розгляду апеляційну скаргу військової частини залишили без задоволення, а рішення Закарпатського окружного адміністративного суду — без змін.

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ТЦК: останні новини

Нагадаємо, обласні ТЦК та СП не мають права самостійно ухвалювати рішення щодо виплати сім’ям померлих військових одноразової грошової допомоги від держави у розмірі 15 млн грн.

У Тернополі суд частково задовольнив позов матері військового, який помер від інфаркту під час проходження служби. Попри висновок ВЛК про те, що захворювання пов’язане із захистом Батьківщини, ТЦК відмовився направляти документи до Міністерства оборони України за постановою КМУ №168, аргументуючи це тим, що смерть настала внаслідок хвороби, а не поранення чи травми.

Суд визнав дії обласного ТЦК протиправними та зобов’язав його скласти висновок і направити матеріали справи до Міноборони, а також сплатити на користь позивачки 665,60 грн судового збору.

У рішенні наголошується, що військкомат зобов’язаний лише оформити й передати пакет документів, тоді як остаточне рішення про призначення виплати належить виключно до компетенції профільної комісії Міністерства оборони.

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