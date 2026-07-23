Покладіть це на підвіконня: експерти розповіли, як відлякати ос від будинку

Як позбутися ос у будинку природним способом

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У розпал літа оси дедалі частіше з’являються біля будинків і можуть залітати всередину в пошуках їжі. Експерти розповіли, як відлякати комах за допомогою простих природних засобів, не завдаючи їм шкоди.

Про це повідомило видання Express.

За словами фахівців компанії Premier Pest Control, ос найбільше приваблюють солодкі запахи, залишки їжі та ароматні продукти. Саме тому комах часто можна побачити під час відпочинку на подвір’ї або біля відкритих вікон і дверей.

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Водночас спеціалісти наголошують, що оси є важливою частиною екосистеми, тому боротися з ними варто гуманними методами, а не знищувати.

Одним із найпростіших способів відлякати комах вони називають використання цитрусових шкірок. Їх рекомендують розкласти на підвіконнях, біля дверних прорізів або в інших місцях, через які оси можуть потрапити до оселі. Запах лимона, апельсина чи лайма є для них неприємним і допомагає знизити ймовірність появи комах у будинку.

Подібний ефект можуть мати й інші натуральні засоби. Зокрема, експерти згадують гвоздичну олію, оцет, а також ароматні трави — м’яту, базилік, чебрець і евкаліпт. Їх можна висадити біля будинку або тримати в горщиках поруч із відкритими вікнами чи місцями відпочинку.

Фахівці також радять прибирати продукти після відпочинку на свіжому повітрі та не залишати без нагляду солодкі напої, десерти, фрукти й алкоголь, адже саме вони найбільше приваблюють ос.

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Окрему увагу варто приділити сміттєвим контейнерам. Вони мають бути щільно закритими, а після спорожнення їх рекомендують очищати від залишків їжі. У спекотні дні, коли запахи стають інтенсивнішими, харчові відходи бажано складати у два пакети, щоб мінімізувати поширення запаху та не приваблювати комах.

Нагадаємо, спека також змушує шукати доступні способи охолодження оселі. Експерти рекомендують простий лайфгак із кухонним посудом, який допомагає знизити температуру повітря в кімнаті.

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