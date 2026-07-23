Які рослини люблять цибулеве лушпиння, а які краще не підживлювати ним, бо врожаю не буде

Яка користь цибулевого лушпиння для городу / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Цибулеве лушпиння давно використовують не лише в побуті, а й на городі. Багато дачників вважають його одним із найкращих натуральних добрив і засобів для захисту рослин від шкідників та грибкових захворювань. Воно містить калій, кальцій, магній, залізо, фосфор, а також природні антиоксиданти й фітонциди, які зміцнюють рослини та покращують їхній розвиток. Однак таке підживлення підходить далеко не всім культурам. Для деяких овочів і квітів воно приносить користь, тоді як інші можуть сповільнити ріст або навіть втратити частину врожаю.

Яка користь лушпиння цибулі

Лушпиння цибулі цінується насамперед за високий вміст природних біологічно активних речовин. Його настої допомагають:

зміцнити імунітет рослин;

стимулювати зростання кореневої системи;

покращити розвиток пагонів;

зменшити ризик грибкових хвороб;

відлякувати попелицю, павутинного кліща та деяких інших шкідників.

Особливо ефективним воно вважається як профілактичний засіб.

Реклама

Які культури особливо люблять цибулеве лушпиння

Огірки добре реагують на полив настоєм цибулевого лушпиння. Таке підживлення допомагає зміцнити рослини, сприяє формуванню нових зав’язей і підвищує стійкість до несправжньої борошнистої роси.

Томати. Помідори також позитивно реагують на натуральний настій. Його використовують для поливу під корінь або обприскування листя. Це допомагає зміцнити рослини, підтримати цвітіння та знизити ризик розвитку грибкових інфекцій.

Перець. Солодкий і гострий перець після такого підживлення краще переносить спеку та перепади температур. Калій, що міститься у лушпинні, позитивно впливає на формування плодів.

Капуста. Настій часто використовують для профілактики появи попелиці, хрестоцвітих блішок та інших шкідників. Крім цього, рослини отримують додаткові поживні речовини.

Полуниця. Полив або обприскування полуниці настоєм допомагає захистити кущі від сірої гнилі та деяких комах. Особливо корисно застосовувати його навесні та після завершення плодоношення.

Кімнатні рослини. Багато декоративних кімнатних рослин добре реагують на слабкий настій цибулевого лушпиння. Він допомагає освіжити листя, покращити зростання і зробити рослини більш стійкими до хвороб.

Які рослини краще не підживлювати цибулевим лушпинням

Попри численні переваги, деякі культури можуть негативно реагувати на таке підживлення.

Квасоля та горох. Бобові культури мають власну систему накопичення азоту завдяки спеціальним бактеріям на коренях. Надмірне використання настою цибулевого лушпиння може порушити природні процеси розвитку рослин і не принести очікуваної користі.

Редис дуже чутливий до будь-яких змін у живленні. Якщо надто часто використовувати органічні настої, коренеплоди можуть вирости пухкими або втратити характерний смак.

Часник і цибуля. Досвідчені городники не радять регулярно підживлювати цибулю та часник настоєм із цибулевого лушпиння. Хоча прямої шкоди це зазвичай не завдає, ефективність такого підживлення мінімальна, а інколи надлишок органічних речовин навіть може погіршити розвиток культури.

Сукуленти та кактуси. Такі рослини потребують дуже помірного живлення. Органічні настої можуть призвести до перезволоження ґрунту та порушення природного режиму росту.

Як правильно приготувати настій

Для приготування достатньо взяти приблизно дві великі жмені сухого цибулевого лушпиння та залити їх двома літрами гарячої води.

Настій залишають на добу, після чого проціджують і розбавляють чистою водою у співвідношенні приблизно 1:2.

Таким розчином можна поливати рослини під корінь або використовувати його для обприскування листя.

Реклама

Городники рекомендують застосовувати таке підживлення не частіше одного разу на два-три тижні. Надмірне використання будь-яких натуральних добрив також може порушити баланс поживних речовин у ґрунті.

Новини партнерів