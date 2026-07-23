Морквяний рулет без борошна: рецепт легкої альтернативи сендвічам

Морквяний рулет instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

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Якщо хочеться приготувати щось незвичне, поживне та водночас просте, зверніть увагу на рецепт від фудблогерки Eugenie Derousseau. Основа цього рулету готується не з тіста, а з моркви, картоплі, яєць і моцарели. А начинку можна щоразу змінювати та створювати нові смаки.

Морквяний рулет instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

Інгредієнти

Для овочевої основи

середня морква — 4 шт.

картопля — 2 шт.

сіль

чорний перець

шніт-цибуля (чи дрібно нарізана зелена цибуля)

яйця — 2 шт.

натерта моцарела — 2 жмені

Для начинки

крем-сир

листя салату

свіжі овочі

курка

улюблений соус

Морквяний рулет instagram.com/ginie.healthylife / © Instagram

Приготування

Моркву та картоплю очищають і натирають на тертці. Якщо овочі виділили багато соку, масу потрібно добре відтиснути через чистий кухонний рушник або марлю, щоб позбутися зайвої вологи. Після цього до овочів додають яйця, сіль, чорний перець, шніт-цибулю та натерту моцарелу. Усе ретельно перемішують до однорідної маси. Готову суміш рівномірно розподіляють на деку, застеленому пергаментом і формують прямокутний пласт. Випікають у розігрітій до 180°C духовці приблизно 30 хв, доки основа не стане золотистою та добре триматиме форму. Після випікання овочевий корж потрібно повністю охолодити. Лише тоді його обережно відокремлюють від пергаменту. Далі залишається найцікавіше — викласти начинку. Авторка рецепта поєднує крем-сир, листя салату, свіжі овочі, курку та соус, після чого акуратно згортає все у щільний рулет. Перед подачею рулет можна нарізати порційними шматочками.

Головна перевага цього рулету — універсальність. Його легко адаптувати під будь-який сезон і смакові вподобання.

Це чудовий варіант для сімейної вечері, обіду із собою чи красивої закуски, яка має набагато складніший вигляд, ніж є насправді.

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