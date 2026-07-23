У літній сукні-сорочці та жакеті: королева Матильда відвідала виставку

Королева Матильда / © Getty Images

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Король Філіп та королева Матильда були заскочені під час королівського візиту на 90-ту сільськогосподарську виставку в Лібрамоні. Її Величність була одягнена цього дня у світлу сукню-сорочку та кремовий короткий жакет зверху. Вона доповнила образ коричневими шкіряними босоніжками на платформі та невеликою плетеною сумкою на шкіряних коричневих ручках.

Також Матильда додала до образу родзинку за допомогою великих золотих сережок-висячек, зробила класичне укладання та легкий макіяж на обличчі.

Королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп цього дня був одягнений у кавовий класичний костюм, блакитну сорочку та смугасту краватку.

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Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Днем раніше бельгійська королівська родина відвідала святкування до Дня незалежності країни, з'явившись спочатку на релігійній церемонії, а потім і на вечірніх подіях.

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