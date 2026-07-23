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Категорія
Суспільство
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У літній сукні-сорочці та жакеті: королева Матильда відвідала виставку

Королівське подружжя Бельгії відвідало сільськогосподарську виставку у Лібрамоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп та королева Матильда були заскочені під час королівського візиту на 90-ту сільськогосподарську виставку в Лібрамоні. Її Величність була одягнена цього дня у світлу сукню-сорочку та кремовий короткий жакет зверху. Вона доповнила образ коричневими шкіряними босоніжками на платформі та невеликою плетеною сумкою на шкіряних коричневих ручках.

Також Матильда додала до образу родзинку за допомогою великих золотих сережок-висячек, зробила класичне укладання та легкий макіяж на обличчі.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп цього дня був одягнений у кавовий класичний костюм, блакитну сорочку та смугасту краватку.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Днем раніше бельгійська королівська родина відвідала святкування до Дня незалежності країни, з'явившись спочатку на релігійній церемонії, а потім і на вечірніх подіях.

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