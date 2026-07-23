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У літній сукні-сорочці та жакеті: королева Матильда відвідала виставку
Королівське подружжя Бельгії відвідало сільськогосподарську виставку у Лібрамоні.
Король Філіп та королева Матильда були заскочені під час королівського візиту на 90-ту сільськогосподарську виставку в Лібрамоні. Її Величність була одягнена цього дня у світлу сукню-сорочку та кремовий короткий жакет зверху. Вона доповнила образ коричневими шкіряними босоніжками на платформі та невеликою плетеною сумкою на шкіряних коричневих ручках.
Також Матильда додала до образу родзинку за допомогою великих золотих сережок-висячек, зробила класичне укладання та легкий макіяж на обличчі.
Король Філіп цього дня був одягнений у кавовий класичний костюм, блакитну сорочку та смугасту краватку.
Днем раніше бельгійська королівська родина відвідала святкування до Дня незалежності країни, з'явившись спочатку на релігійній церемонії, а потім і на вечірніх подіях.