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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
360
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Бельгійська королівська родина в повному складі відвідала святкові заходи на честь Національного дня

Королівська родина Бельгії відсвяткувала День незалежності країни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Бельгійська королівська родина

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Вдень король Філіп і королева Матильда разом з чотирма дітьми очолили традиційне богослужіння Te Deum у Брюсселі, яке відбулося в соборі Святого Михайла та Святої Гудули.

А ввечері вся родина повним складом відвідала урочистості з нагоди Національного дня Бельгії в парку Сінквантенер у Брюсселі. Королева обрала для цього виходу блискучу блузку та штани-кльош від Natan, взула пісочні туфлі-човники на підборах і тримала в руках клатч.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Старша донька королівського подружжя — принцеса Єлизавета — була в білому аутфіті з бордовою сумкою Lady Dior з гардеробу її матері, а також у туфлях-човниках, а молодша — принцеса Елеонора — одягла сукню-галтер із жатого жоржету з візерунком, доповнивши його нюдовими слінгбеками на невисоких підборах.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Раніше ми показували, які образи принцеси обрали для відвідин собору на День незалежності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
360
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