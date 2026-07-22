Бельгійська королівська родина в повному складі відвідала святкові заходи на честь Національного дня

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

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Вдень король Філіп і королева Матильда разом з чотирма дітьми очолили традиційне богослужіння Te Deum у Брюсселі, яке відбулося в соборі Святого Михайла та Святої Гудули.

А ввечері вся родина повним складом відвідала урочистості з нагоди Національного дня Бельгії в парку Сінквантенер у Брюсселі. Королева обрала для цього виходу блискучу блузку та штани-кльош від Natan, взула пісочні туфлі-човники на підборах і тримала в руках клатч.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Старша донька королівського подружжя — принцеса Єлизавета — була в білому аутфіті з бордовою сумкою Lady Dior з гардеробу її матері, а також у туфлях-човниках, а молодша — принцеса Елеонора — одягла сукню-галтер із жатого жоржету з візерунком, доповнивши його нюдовими слінгбеками на невисоких підборах.

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Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Раніше ми показували, які образи принцеси обрали для відвідин собору на День незалежності.

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