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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 23 липня: на кого чекає значний приплив грошей

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 23 липня?

Цей день ідеально підходить для роботи над новими проєктами, які раніше — з об’єктивних і вагомих причин — вважалися нездійсненними. Водночас починання мають бути по-справжньому масштабними, а розв’язання будь-яких дрібних питань слід відкласти на потім.

Також — хоч би якими зайнятими ми були — дуже важливо знайти час для спілкування з близькими людьми — особливо з літніми родичами — які через нашу постійну зайнятість останнім часом не так часто мають нагоду це робити. Розмови з ними стануть не просто виконанням родинного обов’язку — вони дозволять «насититися» позитивною енергією, якої нам завжди бракує.

Стрілець

Значне грошове надходження, яке може відбутися цього дня, стане не лише приємною подією у вашому житті, а й великою відповідальністю. Найпростіше витратити його на дрібниці, які на короткий час потішать, але водночас спричинять серйозну дірку в бюджеті.

Зірки радять представникам цього знака подумати над тим, куди вкласти отриману суму, щоб гроші не знецінювалися, а приносили дохід. Щоправда, обміркувати цей крок потрібно ретельно й серйозно, інакше поліпшити своє матеріальне становище не вдасться.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
29
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