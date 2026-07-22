- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
Літні модні тренди: Андре Тан розповів, які речі та взуття зроблять образ актуальним цього сезону
Дизайнер назвав головні тренди літа 2026 року, які легко вписати у свій гардероб і зробити образ сучасним, стильним та елегантним.
Трикотаж, що дихає
Це можуть бути джемпера чи тонкі светри. Такі речі не перевантажують образ і чудово поєднуються майже з усім.
Вінтажні сукні-комбінації
Атлас, мереживо, м’які силуети — такі речі це той випадок, коли здається, що ви витратили години на цей образ, але насправді лише декілька хвилин.
В’єтнамки на підборах
Сьогодні це одна з найголовніших пар взуття цього літа.
Прозорі фактури та глибокі кольори
Легкі тканини, напівпрозорі тканини, шоколадний і оливковий відтінки — саме ці деталі зроблять ваш образ сучасним та дуже актуальним.
Коментарі
Сортувати: