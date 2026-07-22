Літні модні тренди: Андре Тан розповів, які речі та взуття зроблять образ актуальним цього сезону

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

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Трикотаж, що дихає

Це можуть бути джемпера чи тонкі светри. Такі речі не перевантажують образ і чудово поєднуються майже з усім.

Вінтажні сукні-комбінації

Атлас, мереживо, м’які силуети — такі речі це той випадок, коли здається, що ви витратили години на цей образ, але насправді лише декілька хвилин.

В’єтнамки на підборах

Сьогодні це одна з найголовніших пар взуття цього літа.

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Прозорі фактури та глибокі кольори

Легкі тканини, напівпрозорі тканини, шоколадний і оливковий відтінки — саме ці деталі зроблять ваш образ сучасним та дуже актуальним.

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