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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Літні модні тренди: Андре Тан розповів, які речі та взуття зроблять образ актуальним цього сезону

Дизайнер назвав головні тренди літа 2026 року, які легко вписати у свій гардероб і зробити образ сучасним, стильним та елегантним.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Трикотаж, що дихає

Це можуть бути джемпера чи тонкі светри. Такі речі не перевантажують образ і чудово поєднуються майже з усім.

Вінтажні сукні-комбінації

Атлас, мереживо, м’які силуети — такі речі це той випадок, коли здається, що ви витратили години на цей образ, але насправді лише декілька хвилин.

В’єтнамки на підборах

Сьогодні це одна з найголовніших пар взуття цього літа.

Прозорі фактури та глибокі кольори

Легкі тканини, напівпрозорі тканини, шоколадний і оливковий відтінки — саме ці деталі зроблять ваш образ сучасним та дуже актуальним.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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