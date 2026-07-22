Комбінезон Міка Джаггера: що сталося з культовим образом фронтмена Rolling Stones після туру 1972 року

Мік Джаггер / © Getty Images

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Мік Джаггер із Rolling Stones завжди мав слабкість до моди, що помітно за його образами у звичаному житті і на сцені, особливо у період розквіту їхньої кар’єри, коли публіка жадала яскравих костюмів та блиску.

Одним з дизайнерів, шанувальником якого був співак, був британський модельєр Оссі Кларк, який був надзвичайно популярним у 1960-ті роки. Його одяг носили супермоделі та зірки. Одними з речей які Оссі розробив для Джаггера були яскраві комбінезони. Співак не раз згадував про зручність цих речей.

Мік Джаггер / © Getty Images

Один з таких комбінезонів Джаггер носив 1972 року під час американського туру гурту, після виходу їхнього культового альбому Exile on Main Street.

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Він був виготовлений із перламутрово-білого велюру та повністю оздоблений сріблястими металевими кнопками і лелітками. Спереду на комбінезоні була шнурівка. Його продали на аукціоні Christie’s 2012 року за 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Мік Джаггер / © Getty Images

Втім, варто пам’ятати, що всі фірмові рухи стегнами Джаггера не минули безслідно для його сценічних костюмів.

Комбінезон Міка Джаггера / © Associated Press

«Можна побачити, наскільки тканина зносилася в ділянці таза через всі ці енергійні рухи», — розповіла 2009 року газеті The Guardian кураторка музею V&A Кейт Дорні, коментуючи один із костюмів, створених Оссі Кларком для рок-зірки, який демонструвався тоді на виставці.

Комбінезон Міка Джаггер / © Associated Press

На щастя, Оссі Кларк завжди дбав про те, щоб у Міка було кілька запасних костюмів на випадок, якщо якийсь із них порветься. Але Більше Джаггер такі костюми на сцені вже не носить і віддає перевагу класичним образам.

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Мік Джаггер / © Associated Press

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