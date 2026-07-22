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- Зірки і мода
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Комбінезон Міка Джаггера: що сталося з культовим образом фронтмена Rolling Stones після туру 1972 року
Яскравий і блискучий комбінезон фронтмен носив під час їхнього американського туру 1972 року, який вважається одним із найвидатніших у кар’єрі гурту.
Мік Джаггер із Rolling Stones завжди мав слабкість до моди, що помітно за його образами у звичаному житті і на сцені, особливо у період розквіту їхньої кар’єри, коли публіка жадала яскравих костюмів та блиску.
Одним з дизайнерів, шанувальником якого був співак, був британський модельєр Оссі Кларк, який був надзвичайно популярним у 1960-ті роки. Його одяг носили супермоделі та зірки. Одними з речей які Оссі розробив для Джаггера були яскраві комбінезони. Співак не раз згадував про зручність цих речей.
Один з таких комбінезонів Джаггер носив 1972 року під час американського туру гурту, після виходу їхнього культового альбому Exile on Main Street.
Він був виготовлений із перламутрово-білого велюру та повністю оздоблений сріблястими металевими кнопками і лелітками. Спереду на комбінезоні була шнурівка. Його продали на аукціоні Christie’s 2012 року за 20 тисяч фунтів стерлінгів.
Втім, варто пам’ятати, що всі фірмові рухи стегнами Джаггера не минули безслідно для його сценічних костюмів.
«Можна побачити, наскільки тканина зносилася в ділянці таза через всі ці енергійні рухи», — розповіла 2009 року газеті The Guardian кураторка музею V&A Кейт Дорні, коментуючи один із костюмів, створених Оссі Кларком для рок-зірки, який демонструвався тоді на виставці.
На щастя, Оссі Кларк завжди дбав про те, щоб у Міка було кілька запасних костюмів на випадок, якщо якийсь із них порветься. Але Більше Джаггер такі костюми на сцені вже не носить і віддає перевагу класичним образам.