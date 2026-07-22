ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
2 хв

Комбінезон Міка Джаггера: що сталося з культовим образом фронтмена Rolling Stones після туру 1972 року

Яскравий і блискучий комбінезон фронтмен носив під час їхнього американського туру 1972 року, який вважається одним із найвидатніших у кар’єрі гурту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Мік Джаггер

Мік Джаггер / © Getty Images

Мік Джаггер із Rolling Stones завжди мав слабкість до моди, що помітно за його образами у звичаному житті і на сцені, особливо у період розквіту їхньої кар’єри, коли публіка жадала яскравих костюмів та блиску.

Одним з дизайнерів, шанувальником якого був співак, був британський модельєр Оссі Кларк, який був надзвичайно популярним у 1960-ті роки. Його одяг носили супермоделі та зірки. Одними з речей які Оссі розробив для Джаггера були яскраві комбінезони. Співак не раз згадував про зручність цих речей.

Мік Джаггер / © Getty Images

Мік Джаггер / © Getty Images

Один з таких комбінезонів Джаггер носив 1972 року під час американського туру гурту, після виходу їхнього культового альбому Exile on Main Street.

Він був виготовлений із перламутрово-білого велюру та повністю оздоблений сріблястими металевими кнопками і лелітками. Спереду на комбінезоні була шнурівка. Його продали на аукціоні Christie’s 2012 року за 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Мік Джаггер / © Getty Images

Мік Джаггер / © Getty Images

Втім, варто пам’ятати, що всі фірмові рухи стегнами Джаггера не минули безслідно для його сценічних костюмів.

Комбінезон Міка Джаггера / © Associated Press

Комбінезон Міка Джаггера / © Associated Press

«Можна побачити, наскільки тканина зносилася в ділянці таза через всі ці енергійні рухи», — розповіла 2009 року газеті The Guardian кураторка музею V&A Кейт Дорні, коментуючи один із костюмів, створених Оссі Кларком для рок-зірки, який демонструвався тоді на виставці.

Комбінезон Міка Джаггер / © Associated Press

Комбінезон Міка Джаггер / © Associated Press

На щастя, Оссі Кларк завжди дбав про те, щоб у Міка було кілька запасних костюмів на випадок, якщо якийсь із них порветься. Але Більше Джаггер такі костюми на сцені вже не носить і віддає перевагу класичним образам.

Мік Джаггер / © Associated Press

Мік Джаггер / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie