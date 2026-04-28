- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 809
- Час на прочитання
- 2 хв
Носить вже 30 років і не переймається, що вона з дірками: який вигляд має улюблена куртка Меттью Макконагі
Протягом десятиліть його фотографували у різних варіантах одного й того ж образу, але центральною у луку завжди лишалась куртка. З роками річ лише стала фірмовою і невід’ємною частиною його стилю.
Меттью Макконагі — непересічний голлівудський актор, який розпочав свою кар’єру як герой ромкомів, але перейшов з часом до ролей у серйозних фільмах і серіалах, які стали культовими, як «Інтерстеллар» чи «Справжній детектив». Однак попри ризиковані рішення щодо роботи, актор схоже дуже послідовна людина у звичному житті, про що свідчить його стиль.
Та мова йде не про образи для червоних доріжок, які готують стилісти і дизайнери, а про речі, які Макконагі обирає особисто. Попри мільйонні доходи від фільмів актор продовжує роками носити одну річ — коричневу шкіряну куртку класичного фасону.
Вперше у цій курці невідомого бренду Макконагі почав з’являтися ще 1997 року, але вже тоді вона не була новою. На речі помітні дуже характерні потертості на крях, а також відсутній один ґудзик знизу.
Актор майже завжди протягом усіх цих років одягав куртку на вечірки, спортивні матчі і навіть приходив у ній на інтерв’ю. Поєднує річ Макконагі зазвичай з класичними джинсами та ковбойськими капелюхами.
За роки носіння шкіра почала тріскатись і обсипатись, але помітно, що Меттью намагається продовжувати життя улюбленої речі і куртку реставрували, зокрема це помітно по місцях, які підклеюють. Однак однаково на краях, плечах та ліктях шкіри вже не залишилось.
У світі перенасиченому товарами та надмірним споживанням Макконагі просто завжди обирає один стиль, який для нього комфортний і природний. І не дивно, що зрештою ця проста річ стала фірмовою і невід’ємною частиною його стилю.