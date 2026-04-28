Індексація пенсій з "сюрпризом": чому частині українців урізали доплати

Пенсія / © ТСН

Реклама

Березнева індексація пенсій принесла не лише підвищення, а й неочікувані обмеження для українців похилого віку. Річ у тім, що за досягнення певного порогу вікові надбавки просто «зникають».

Про це пише видання «На пенсії».

До редакції звернувся читач, який розповів, що вийшов на пенсію 2000 року. За його словами, після березневої індексації виплати зросли до 10 340 грн, зокрема додали 514 грн із застосуванням коефіцієнта 5,2%. Читач зазначив, що йому пояснили: під час розрахунку використали показник середньої зарплати по Україні за 2020 рік. Водночас чоловік наголосив, що не є «молодим» пенсіонером, адже йому вже 87 років, і висловив нерозуміння, чому в його випадку враховано саме 2020 рік.

Реклама

Видання пояснило, що під час індексації підвищенню підлягає не вся пенсійна виплата, а лише її основна частина — та, що обчислюється за віком. Після цього до неї додають інші складники, зокрема доплати за понаднормовий стаж, різні надбавки та вікові доплати.

На сьогодні вікові доплати становлять:

300 грн для осіб від 70 років,

456 грн — після 75 років,

570 грн — після 80 років.

Чому зникла вікова доплата до пенсії?

Водночас ключовим фактором залишається встановлений граничний рівень. Якщо після всіх нарахувань загальна сума пенсії перевищує 10 340,35 грн, починає діяти обмеження. У такій ситуації вікову доплату можуть зменшити або взагалі не виплатити, щоб підсумковий розмір пенсії не перевищував визначену межу.

Наприклад, у випадку 83-річного пенсіонера після індексації та нарахування всіх доплат загальна сума перевищила допустимий поріг, тому частину вікової надбавки скоротили.

Реклама

Інший варіант — коли пенсія після перерахунку вже більша за встановлений ліміт. Тоді вікову доплату можуть не нараховувати зовсім. Саме така ситуація виникла у 87-річного пенсіонера: після індексації його виплата перевищила граничний рівень, тому доплату за вік він не отримав.

Такі правила поширюються на громадян віком від 70 років, якщо їхня пенсія разом з усіма надбавками перевищує встановлений максимум.

Причина полягає в положеннях постанови Кабінету міністрів №168 від 24 лютого 2023 року, яка передбачає подібні обмеження. Саме через ці норми частина пенсіонерів після індексації фактично втрачає частину доплат, попри загальне підвищення пенсійних виплат.

До слова, багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку, мають право на щомісячну доплату до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Розмір надбавки становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що 2026 року сягає від 908 до 1038 грн залежно від кількості дітей. Виплати призначаються до пенсій за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв’язку з втратою годувальника та оформлюються ПФУ від дня звернення.

Реклама

Новини партнерів