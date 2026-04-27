Встигнути до кінця 2026-го: Пенсійний фонд нагадав про правила виплат для мешканців окупованиих територій і біженців

Пенсіонери, які проживають на окупованих територіях, і ті, хто тривалий час перебуває за кордоном, повинні звернутися до Пенсійного фонду, щоб не втратити свої гроші.

Про це передає видання «На пенсії».

Про які категорії пенсіонерів йдеться:

Жителів тимчасово окупованих територій, які там проживають або виїхали звідти. Пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, а саме:

перебувають за межами України не менш ніж 183 дні (включно з днями від’їзду та приїзду) протягом одного календарного року;

отримали тимчасовий захист чи статус біженця за межами України у зв’язку з агресією РФ і не оформляли документи для постійного проживання за кордоном.

Виплата пенсії та соціальних виплат цим категоріям здійснюється за умови:

проходження до 31 грудня 2026 року фізичної ідентифікації (для тих, хто тимчасово перебуває за межами України або проживає на тимчасово окупованих територіях);

подання повідомлення про неотримання пенсії від РФ (для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або виїхав із них).

Підтвердити неотримання пенсії від РФ чи пройти ідентифікацію можна:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

через відеоконференцзв’язок на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

у консульській установі України за кордоном, після чого надіслати отримані там документи поштою до Пенсійного фонду за місцем реєстрації.

Як поновити виплату

Якщо виплату пенсії припинено від 1 січня 2026 року через непроходження 2025-го фізичної ідентифікації, її поновлять після проходження такої ідентифікації.

Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях або виїхали з них і не подавали до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії від РФ, і у зв’язку з цим виплату вам призупинено, її буде поновлено після надходження до органів ПФ такого повідомлення.

