Гроші
354
2 хв

В Україні дві категорії пенсіонерів можуть втратити свої виплати — що відомо

Пенсіонери, які опинилися в окупації або тривалий час проживають за кордоном, можуть втратити свої виплати.

Дмитро Гулійчук
Встигнути до кінця 2026-го: Пенсійний фонд нагадав про правила виплат для мешканців окупованиих територій і біженців

Пенсіонери, які проживають на окупованих територіях, і ті, хто тривалий час перебуває за кордоном, повинні звернутися до Пенсійного фонду, щоб не втратити свої гроші.

Про це передає видання «На пенсії».

Про які категорії пенсіонерів йдеться:

  1. Жителів тимчасово окупованих територій, які там проживають або виїхали звідти.

  2. Пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, а саме:

  • перебувають за межами України не менш ніж 183 дні (включно з днями від’їзду та приїзду) протягом одного календарного року;

  • отримали тимчасовий захист чи статус біженця за межами України у зв’язку з агресією РФ і не оформляли документи для постійного проживання за кордоном.

Виплата пенсії та соціальних виплат цим категоріям здійснюється за умови:

  • проходження до 31 грудня 2026 року фізичної ідентифікації (для тих, хто тимчасово перебуває за межами України або проживає на тимчасово окупованих територіях);

  • подання повідомлення про неотримання пенсії від РФ (для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або виїхав із них).

Підтвердити неотримання пенсії від РФ чи пройти ідентифікацію можна:

  • у сервісному центрі Пенсійного фонду;

  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

  • через відеоконференцзв’язок на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

  • у консульській установі України за кордоном, після чого надіслати отримані там документи поштою до Пенсійного фонду за місцем реєстрації.

Як поновити виплату

  • Якщо виплату пенсії припинено від 1 січня 2026 року через непроходження 2025-го фізичної ідентифікації, її поновлять після проходження такої ідентифікації.

  • Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях або виїхали з них і не подавали до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії від РФ, і у зв’язку з цим виплату вам призупинено, її буде поновлено після надходження до органів ПФ такого повідомлення.

Раніше повідомлялося, що чоловіка з Івано-Франківська позбавили пенсії та змусили повертати 173 тисячі гривень.

