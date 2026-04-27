- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 354
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні дві категорії пенсіонерів можуть втратити свої виплати — що відомо
Пенсіонери, які опинилися в окупації або тривалий час проживають за кордоном, можуть втратити свої виплати.
Пенсіонери, які проживають на окупованих територіях, і ті, хто тривалий час перебуває за кордоном, повинні звернутися до Пенсійного фонду, щоб не втратити свої гроші.
Про це передає видання «На пенсії».
Про які категорії пенсіонерів йдеться:
Жителів тимчасово окупованих територій, які там проживають або виїхали звідти.
Пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, а саме:
перебувають за межами України не менш ніж 183 дні (включно з днями від’їзду та приїзду) протягом одного календарного року;
отримали тимчасовий захист чи статус біженця за межами України у зв’язку з агресією РФ і не оформляли документи для постійного проживання за кордоном.
Виплата пенсії та соціальних виплат цим категоріям здійснюється за умови:
проходження до 31 грудня 2026 року фізичної ідентифікації (для тих, хто тимчасово перебуває за межами України або проживає на тимчасово окупованих територіях);
подання повідомлення про неотримання пенсії від РФ (для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або виїхав із них).
Підтвердити неотримання пенсії від РФ чи пройти ідентифікацію можна:
у сервісному центрі Пенсійного фонду;
через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
через відеоконференцзв’язок на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
у консульській установі України за кордоном, після чого надіслати отримані там документи поштою до Пенсійного фонду за місцем реєстрації.
Як поновити виплату
Якщо виплату пенсії припинено від 1 січня 2026 року через непроходження 2025-го фізичної ідентифікації, її поновлять після проходження такої ідентифікації.
Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях або виїхали з них і не подавали до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії від РФ, і у зв’язку з цим виплату вам призупинено, її буде поновлено після надходження до органів ПФ такого повідомлення.
Раніше повідомлялося, що чоловіка з Івано-Франківська позбавили пенсії та змусили повертати 173 тисячі гривень.