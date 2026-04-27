День ангела 27 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 квітня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 27 квітня

27 квітня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Іларіона, Миколу, Павла, Петра, Семена, Сергія, Степана, Анастасію, Марію.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві мрійливий, честолюбний. В дорослому віці стає доброзичливим, відданим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Іларіон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «радісний». В дитинстві товариський, легко навчається. В дорослому віці стає серйозним, справедливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві тихий, дружній. В дорослому віці стає впевненим у собі, рішучим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві чуйний, здатний допомогти. В дорослому віці стає тактовним, веселим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, вольовим.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Господом в молитві». В дитинстві має добре розвинену інтуїцію, спокійний. В дорослому віці стає зайнятим, працьовитим.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві вихований, боязкий. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві не злопам’ятний, товариський. В дорослому віці стає розкутим, комунікабельним.

Анастасія — давньогрецьке походження, означає «безсмертна». В дитинстві сентиментальна, романтична. В дорослому віці стає дружелюбною, тактовною.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві товариська, добра. В дорослому віці стає цілеспрямованою, чуйною.

День ангела 27 квітня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і веде світлою дорогою життя. Бажаю миру в душі, радості в серці та добробуту в кожному дні.

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі силу в складні моменти, натхнення для нових звершень і любов, яка зігріває душу. Хай життя буде щедрим на щасливі події та добрих людей.

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди тримав тебе під своїм крилом, захищаючи від усіх труднощів. Нехай у серці панує гармонія, а в житті — світло, любов і добробут.

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник щодня надихає тебе на добрі вчинки, допомагає здійснювати мрії та оберігає від усього лихого. Бажаю щастя, здоров’я та щирих людей поруч.

Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поряд, підказує правильні рішення та дарує спокій душі. Бажаю тобі радості, любові та світлих доріг у житті.