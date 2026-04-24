День ангела 24 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 24 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 24 квітня

24 квітня 2026 року привітайте з іменинами Валентина, Інокентія, Леонтія, Миколу, Олексія, Сергія, Єлизавету.

Валентин — латинське походження, означає «сильний». В дитинстві активний, радісний. В дорослому віці стає врівноваженим, добрим.

Інокентій — латинське ім’я, перекладається як «бездоганний». В дитинстві поступливий, спокійний. В дорослому віці стає романтичним, щирим.

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левиний». В дитинстві акуратний, завзятий. В дорослому віці стає сором’язливим, добрим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві тихий, доброзичливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим у собі.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним, рішучим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає сміливим, щедрим.

Єлизавета — давньоєврейське походження, означає «Божа клятва». В дитинстві допитлива, добре вчиться. В дорослому віці стає поблажливою, працьовитою.

День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від бід і негараздів, а життя наповнюється світлом, добром і теплом. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої гармонії та радості в кожному дні.

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у складні моменти та веде правильною дорогою. Бажаю щастя, миру в душі та здійснення найзаповітніших мрій.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе від усього злого, дарує натхнення, сили та віру в себе. Хай у житті буде більше радості, любові та щасливих подій.

З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди стоїть за плечем і тихо підказує правильні рішення. Бажаю, щоб кожен день приносив гарні новини, щирих людей поруч і спокій у серці.

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро оберігають тебе, а життя буде світлим і добрим. Бажаю тепла в душі, віри в краще та радості, яка не зникає навіть у складні моменти.