ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 квітня: кого та як вітати з іменинами

24 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який сьогодні, 24 квітня, день ангела

Який сьогодні, 24 квітня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 24 квітня

24 квітня 2026 року привітайте з іменинами Валентина, Інокентія, Леонтія, Миколу, Олексія, Сергія, Єлизавету.

Валентин — латинське походження, означає «сильний». В дитинстві активний, радісний. В дорослому віці стає врівноваженим, добрим.

Інокентій — латинське ім’я, перекладається як «бездоганний». В дитинстві поступливий, спокійний. В дорослому віці стає романтичним, щирим.

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левиний». В дитинстві акуратний, завзятий. В дорослому віці стає сором’язливим, добрим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві тихий, доброзичливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, впевненим у собі.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним, рішучим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає сміливим, щедрим.

Єлизавета — давньоєврейське походження, означає «Божа клятва». В дитинстві допитлива, добре вчиться. В дорослому віці стає поблажливою, працьовитою.

День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 24 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від бід і негараздів, а життя наповнюється світлом, добром і теплом. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої гармонії та радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у складні моменти та веде правильною дорогою. Бажаю щастя, миру в душі та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе від усього злого, дарує натхнення, сили та віру в себе. Хай у житті буде більше радості, любові та щасливих подій.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди стоїть за плечем і тихо підказує правильні рішення. Бажаю, щоб кожен день приносив гарні новини, щирих людей поруч і спокій у серці.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро оберігають тебе, а життя буде світлим і добрим. Бажаю тепла в душі, віри в краще та радості, яка не зникає навіть у складні моменти.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie