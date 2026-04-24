«Не робіть дурниць»: священник Філюк розвінчав популярний міф про квіти на могилах

Відомий священник Філюк пояснив, чи можна пересаджувати квіти з дому на цвинтар.

Чи можна забирати квіти з дому на цвинтар? Відповідь священника

© Unsplash

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні та доволі курйозні запитання під підписників, розвіяв черговий забобон. Цього разу панотця запитали, чи можна брати живі квіти з дому і пересаджуватт на цвинтарі на могилі рідних.

Свою відповідь Філюк записав в Іnstagram.

«Звичайно, що можна, а чого ж не можна? Ось дивіться, тут у мене є примулки. А на прабабі нічого не росте на цвинтарі. Взяв, викопав примулок, а їх тут ціла купа в мене. Пішов, посадив і все. Чи є нарциси — посадили і гарно розрослося так собі біля могилки. Хай собі росте», — сказав священник.

Водночас, Філюк проти того, щоб на могили несли штучні пластикові квіти.

«А квітки садити, чого ж не можна? Можна і треба. І не робіть забобонів», — додав він.

«Кажуть — не можна з дому, треба купляти. Так, давайте виручку торгашам, теж непогано, нехай люди зароблять копійку. Але якщо у вас є гарні квіти, і ви хочете, щоб вони росли на могилі вашого померлого родича чи родички, сміливо можете викопати, принести на могилку, посадити, і все буде у вас добре», — підсумував священник Філюк.

Раніше Олексій Філюк розповів, чи можна збирати цукерки з могил у Поминальний тиждень.

