Чи варто йти на побачення з хлопцем, який пропонує оплатити чек навпіл: порада священників

Олексій Філюк та Юліан Тимчук розібрали «справедливість» сучасних побачень.

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні і доволі курйозні питання під підписників, цього разу прокоментував популярне питання у Threads: що робити дівчині на побачення, якщо хлопець пропонує оплатити рахунок навпіл.

Про це Філюк розповів у своїх соцмережах. Йому на допомогу прийшов його друг, священник Юліан Тимчук.

«Якийсь він скупий, а хтось сказав — справедливий. Якщо я запрошую священника Юліана на сік, то я і за нього плачу. Але то таке, знаєте, ми всі демократично маємо підходити до того. Якщо дівчина навчить хлопця спочатку, що вона за все буде платити наполовину, толку не буде», — каже Філюк.

Його приятель священник Юліан додає, що якщо хлопець одразу запропонував поділити чек навпіл, ще не знаючи цю дівчину, то дівчині варто на це звернути увагу.

«Знаєте, тут треба придивитися, може так буде все життя, а може і не буде так все життя. Це нормально, але треба придивитися. Я коли свою дружину вперше на каву запрошував, то я платив. Я не казав „давай по половині“, — каже Юліан.

Філюк своєю чергою наголошує, що вибір завжди за дівчиною.

«Вибір за вами. Це питання індивідуальне. Особисто я якщо запрошую когось, знаєте, на каву чи куди, то я плачу. А якщо мене запрошують, то за мене платять. І все. Будьте здорові», — підсумував він.

