Курс валют на 3 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 14 копійок і становить 43,23 гривні. Змінилися й показники євро (вратив 26 копійок) та злотого (знизився на 10 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,23 (+14 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,60 (-26 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,93 (-10 коп.)

Нагадаємо, у березні 2026 року валютний ринок України залишається відносно стабільним. Так, готівковий долар торгується поблизу 43–44 грн, євро — близько 51 грн, без різких стрибків. Експерти пояснюють це низьким попитом на валюту та продажем виручки бізнесом. Найближчим часом суттєвих коливань не прогнозують, тому поспішати з купівлею великих сум доларів наразі не радять.