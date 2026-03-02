- Дата публікації
Курс валют на 3 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар додав і ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 14 копійок і становить 43,23 гривні. Змінилися й показники євро (вратив 26 копійок) та злотого (знизився на 10 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,23 (+14 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,60 (-26 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,93 (-10 коп.)
Нагадаємо, у березні 2026 року валютний ринок України залишається відносно стабільним. Так, готівковий долар торгується поблизу 43–44 грн, євро — близько 51 грн, без різких стрибків. Експерти пояснюють це низьким попитом на валюту та продажем виручки бізнесом. Найближчим часом суттєвих коливань не прогнозують, тому поспішати з купівлею великих сум доларів наразі не радять.