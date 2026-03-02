ТСН в социальных сетях

Курс валют на 3 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил и цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 3 марта. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 14 копеек и составила 43,23 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 26 копеек) и злотого (снизился на 10 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,23 (+14 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,60 (-26 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,93 (-10 коп.)

Напомним, в марте 2026 года валютный рынок Украины остается относительно стабильным. Так, наличный доллар торгуется около 43–44 грн, евро — около 51 грн, без резких скачков. Эксперты объясняют это низким спросом на валюту и продажей бизнес-выручки. В ближайшее время существенных колебаний не прогнозируют, поэтому спешить с покупкой больших сумм долларов не советуют.

