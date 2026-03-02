Является ли неиспользование феминитивов нарушением: в Нацкомиссии дали пояснение

Украинский язык / © Credits

Использование феминитивов в украинском языке не обязательно, а их отсутствие в речи не противоречит нормам «Украинского правописания».

Об этом сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Юлия Чернобров в комментарии «Укринформу».

По ее словам, правописание только предоставляет инструментарий для создания таких слов, но не обязывает их употреблять.

«Украинское правописание не требует обязательного образования существительных на обозначение лиц женского пола. Украинское правописание в части 4 параграфа 32 только приводит перечень суффиксов, которые могут участвовать в создании таких существительных», — пояснила Чернобров.

Она подчеркнула, что неупотребление феминитивами не считается нарушением стандарта государственного языка.

Раньше мы писали, откуда взялись феминитивы, зачем они и кто ответственен за их творение. Об этом рассказала кандидат филологических наук, доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко Леся Дуда.