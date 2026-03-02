Прогноз погоди на сьогодні, 2 березня: чим здивує перший робочий день весни

Погода 2 березня / © pixabay.com

В Україні у понеділок, 2 березня, очікується «плюсова» температура повітря, без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За словами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вночі та вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі від 1° тепла до 4° морозу,

вдень 3-9° тепла, на крайньому заході, півдні та південному сході країни 8-13°.

Погода у Києві

У Києві у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.

