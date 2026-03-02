ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Прогноз погоди на сьогодні, 2 березня: чим здивує перший робочий день весни

Синоптики прогнозують суттєве потепління, проте застерігають про нічні заморозки та ожеледицю в окремих регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Погода 2 березня

Погода 2 березня / © pixabay.com

В Україні у понеділок, 2 березня, очікується «плюсова» температура повітря, без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За словами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вночі та вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі від 1° тепла до 4° морозу,

  • вдень 3-9° тепла, на крайньому заході, півдні та південному сході країни 8-13°.

Погода у Києві

У Києві у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.

Раніше синоптик назвав найнебезпечніші дати в березні.

Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie