Коли святкувати Благовіщення 2026 року за новим календарем: дата, традиції, народні прикмети

Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці 2026 року / © pexels.com

В українській народній традиції цей день символізує остаточне пробудження природи: весна остаточно перемагає зиму. З Благовіщенням пов’язані численні обряди та повір’я: від випускання птахів на волю до особливого догляду за землею. Шанобливе ставлення до свята виявляється у суворому дотриманні давніх звичаїв, що передавалися з покоління в покоління.

Що означає свято Благовіщення

Для християн Благовіщення є символом початку спасіння людства. Саме слово «Благовіщення» означає «благу звістку» — новину, яку Марія отримала про непорочне зачаття від Святого Духа. Подія описана у Новому Заповіті, в Євангелії від Луки. У православ’ї це свято входить до числа дванадесятих, а в католицькій традиції має найвищий урочистий статус.

Коли святкують Благовіщення

За новоюліанським календарем 2026 року Благовіщення святкуватимуть 25 березня. Перехід на новий календар для нерухомих свят було ухвалено Православною Церквою України 2023 року.

Традиції українського Благовіщення

Святкування поєднує церковні канони та народні звичаї:

Благословення землі: до цього дня землю не можна «турбувати» — лише після свята дозволяється сівба. Випускання птахів: господарі відпускають птахів на волю, щоб вони прославляли Бога та приносили щастя родині. Освячення проскур: святі проскури використовують у господарстві — додають у мед, зерно або корм для тварин для доброго врожаю та захисту від негоди. Виставлення вуликів: пасічники вперше виводять бджіл на подвір’я. Ритуали краси для дівчат: пошук пролісків і первоцвітів, вмивання водою з квітами, за повір’ям, додає краси та передвіщає швидке заміжжя.

Що не можна робити на Благовіщення

Народна мудрість каже: «На Благовіщення навіть птиця гнізда не в’є». День суворо обмежує будь-яку працю:

не можна орати, саджати чи торкатися насіння.

заборонено прибирати, прати, шити, займатися рукоділлям.

не дають гроші в борг, не сваряться, не лихословлять.

цього дня зазвичай не проводять вінчання.

Прикмети на Благовіщення

Погода цього дня вважалася важливим орієнтиром для врожаю та святкування Великодня: