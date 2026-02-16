- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 2 хв
Православний календар березня 2026 року: головні свята першого весняного місяця — коли Благовіщення
Березень 2026 року в церковному календарі посідає особливе місце, адже саме на цей місяць припадає Великий піст — глибокий і зосереджений час духовного оновлення, покаяння та підготовки серця до світлого свята Великодня.
У березні 2026 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Протягом цього місяця відбуваються батьківські поминальні суботи — особливі дні, присвячені молитві за упокій душ померлих. Також віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці, одне з головних дванадесятих свят, що символізує початок великої духовної радості.
Основні церковні дати березня 2026
1 березня — святої преподобної мучениці Євдокії;
2 березня — святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського;
3 березня — про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані;
5 березня — святого мученика Конона;
6 березня — святих 42 мучеників Аморійських;
7 березня — поминальна субота Великого посту; святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;
8 березня — святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікомидійського;
9 березня — святих 40 мучеників Севастійських;
10 березня — святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших;
11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського;
12 березня — святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого Григорія, Папи;
13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського;
14 березня — поминальна субота Великого посту; святого преподобного Венедикта;
15 березня — святих мучеників Агалія і шістьох інших;
16 березня — святих мучеників Савина і Папи;
17 березня — святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;
18 березня — святого архієпископа Кирила;
19 березня — святих мучеників Хризанта і Дарії;
20 березня — святих преподобних Отців, вбитих в монастирі святого Сави;
21 березня — поминальна субота Великого посту; святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;
22 березня — святого священномученика Василія Анкірського;
23 березня — святого преподобного мученика Нікона та його учнів;
24 березня — святого преподобного Захарії;
25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;
26 березня — Собор архангела Гавриїла;
27 березня — святої мучениці Матрони;
28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;
29 березня — святих священномучеників Марка і Кирила;
30 березня — святого преподобного Івана Ліствичника;
31 березня — святого преподобного Іпатія, єпископа.
Цей перелік православних свят на березень 2026 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях і глибше усвідомити значення кожного церковного свята.