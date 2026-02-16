ТСН у соціальних мережах

Православний календар березня 2026 року: головні свята першого весняного місяця — коли Благовіщення

Березень 2026 року в церковному календарі посідає особливе місце, адже саме на цей місяць припадає Великий піст — глибокий і зосереджений час духовного оновлення, покаяння та підготовки серця до світлого свята Великодня.

Тетяна Мележик
Православний календар березня 2026 року

© pexels.com

У березні 2026 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Протягом цього місяця відбуваються батьківські поминальні суботи — особливі дні, присвячені молитві за упокій душ померлих. Також віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці, одне з головних дванадесятих свят, що символізує початок великої духовної радості.

Основні церковні дати березня 2026

  • 1 березня — святої преподобної мучениці Євдокії;

  • 2 березня — святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського;

  • 3 березня — про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;

  • 4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані;

  • 5 березня — святого мученика Конона;

  • 6 березня — святих 42 мучеників Аморійських;

  • 7 березня — поминальна субота Великого посту; святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;

  • 8 березня — святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікомидійського;

  • 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських;

  • 10 березня — святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших;

  • 11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського;

  • 12 березня — святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого Григорія, Папи;

  • 13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського;

  • 14 березня — поминальна субота Великого посту; святого преподобного Венедикта;

Церковний календар свят на березень 2026 року / © Pixabay

  • 15 березня — святих мучеників Агалія і шістьох інших;

  • 16 березня — святих мучеників Савина і Папи;

  • 17 березня — святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;

  • 18 березня — святого архієпископа Кирила;

  • 19 березня — святих мучеників Хризанта і Дарії;

  • 20  березня — святих преподобних Отців, вбитих в монастирі святого Сави;

  • 21 березня — поминальна субота Великого посту; святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;

  • 22 березня — святого священномученика Василія Анкірського;

  • 23 березня — святого преподобного мученика Нікона та його учнів;

  • 24 березня — святого преподобного Захарії;

  • 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;

  • 26 березня — Собор архангела Гавриїла;

  • 27 березня — святої мучениці Матрони;

  • 28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;

  • 29 березня — святих священномучеників Марка і Кирила;

  • 30 березня — святого преподобного Івана Ліствичника;

  • 31 березня — святого преподобного Іпатія, єпископа.

Цей перелік православних свят на березень 2026 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях і глибше усвідомити значення кожного церковного свята.

