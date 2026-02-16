Православний календар березня 2026 року / © pexels.com

У березні 2026 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Протягом цього місяця відбуваються батьківські поминальні суботи — особливі дні, присвячені молитві за упокій душ померлих. Також віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці, одне з головних дванадесятих свят, що символізує початок великої духовної радості.

Основні церковні дати березня 2026

1 березня — святої преподобної мучениці Євдокії;

2 березня — святого священномученика Теодота, єпископа Киренейського;

3 березня — про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;

4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані;

5 березня — святого мученика Конона;

6 березня — святих 42 мучеників Аморійських;

7 березня — поминальна субота Великого посту; святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;

8 березня — святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікомидійського;

9 березня — святих 40 мучеників Севастійських;

10 березня — святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших;

11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського;

12 березня — святого преподобного ісповідника Теофана Сигріянського; святого Григорія, Папи;

13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського;

14 березня — поминальна субота Великого посту; святого преподобного Венедикта;

Церковний календар свят на березень 2026 року / © Pixabay

15 березня — святих мучеників Агалія і шістьох інших;

16 березня — святих мучеників Савина і Папи;

17 березня — святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;

18 березня — святого архієпископа Кирила;

19 березня — святих мучеників Хризанта і Дарії;

20 березня — святих преподобних Отців, вбитих в монастирі святого Сави;

21 березня — поминальна субота Великого посту; святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;

22 березня — святого священномученика Василія Анкірського;

23 березня — святого преподобного мученика Нікона та його учнів;

24 березня — святого преподобного Захарії;

25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії ;

26 березня — Собор архангела Гавриїла ;

27 березня — святої мучениці Матрони;

28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;

29 березня — святих священномучеників Марка і Кирила;

30 березня — святого преподобного Івана Ліствичника;

31 березня — святого преподобного Іпатія, єпископа.

Цей перелік православних свят на березень 2026 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях і глибше усвідомити значення кожного церковного свята.