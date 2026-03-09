Вікторія Бекхем instagram.com_victoriabeckham / © Instagram

Реклама

Саме так можна описати інтер’єр, який показала світу Victoria Beckham. Її спальня поєднує стриману елегантність, продуманий дизайн і одну дуже особисту деталь — фотографії з чоловіком, легендарним футболістом Девідом Бекхемом, про це розповіло видання Woman&Home.

Коли дивишся на інтер’єр спальні Вікторії Бекхем, перше враження — це бездоганний готельний люкс. Глибокі нейтральні відтінки, ідеально підібране освітлення, благородні матеріали та абсолютний порядок.

Проте при уважнішому погляді стає зрозуміло, що це не холодна демонстраційна кімната з каталогу інтер’єрів. Простір наповнений особистими деталями — зокрема архівними фото Вікторії та Девіда 1990-х років. Саме ця комбінація розкоші та інтимності й створює той самий ефект «тихої розкоші», який так любить дизайнерка.

Реклама

Філософія тихої розкоші

Стиль Вікторії Бекхем давно асоціюється з концепцією тихої розкоші — це естетика, у якій головну роль відіграють не яскраві логотипи чи трендові елементи, а якість матеріалів, пропорції та стримана елегантність. Цей принцип легко впізнати і в її гардеробі, і в інтер’єрі:

нейтральна колірна палітра

мінімалізм без відчуття порожнечі

дорогі, але стримані матеріали

увага до деталей

У спальній кімнаті дизайнерки всі ці принципи працюють разом і створюють атмосферу готельного комфорту.

Чому спальня має вигляд готельного люкса

Багатошарове освітлення. Одна з ключових деталей — освітлення чи багаторівневе освітлення. У кімнаті поєднуються м’які настільні лампи, теплі акцентні джерела світла та приглушене основне освітлення. Такий підхід створює атмосферу затишку та дозволяє змінювати настрій кімнати залежно від часу доби.

Ідеально підібраний текстиль. Ще одна деталь, яка робить спальню схожою на номер у готелі — якісний текстиль. Йдеться про щільну, але м’яку постільну білизну, гармонійні кольори та текстури, які поєднуються між собою. Цікаво, що постільні відтінки перекликаються з рамками фотографій на стінах — невелика, але дуже стильна деталь.

Панелі з червоного дерева. Головний акцент кімнати — глянцеві панелі з червоного дерева. Цей матеріал давно асоціюється з розкішшю та класикою: інтер’єри клубів і бібліотек, кабінети у стилі Ralph Lauren і дорогі ресторани та лаунжі. Теплий колір дерева створює відчуття камерності та чудово поєднується з м’яким освітленням.

Секрет у дрібницях. Найцікавіше в інтер’єрі — саме деталі, які легко відтворити навіть без зіркового бюджету. Серед них металеві вимикачі світла у стриманих відтінках, лампи, які повторюють тон дерев’яних панелей та декоративні елементи, підібрані до кольорів кімнати. Ці маленькі штрихи створюють ефект продуманості та гармонії.

Особиста деталь

Попри всю готельну естетику, спальня все ж залишається дуже особистим простором. На стінах розміщені фотографії Вікторії та Девіда Бекхемів із 90-х:

Девід із характерними світлими пасмами

Вікторія з короткою стрижкою епохи Spice Girls

Ці фото додають кімнаті ностальгії та нагадують, що перед нами не шоурум, а справжній дім.

Реклама

Спальня Вікторії Бекхем — це ідеальний приклад того, який вигляд має сучасна розкіш. Вона не демонстративна та не перевантажена деталями. Навпаки, простір має стриманий, елегантний та дуже особистий вигляд.

І, можливо, саме в цьому головний секрет, адже справжня розкіш — це не кількість декору, а відчуття комфорту, гармонії та дому.