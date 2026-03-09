На концерті відомої співачки охорона вирвала з рук фанів прапор України: її реакція довела до сліз

Флоренс Велч / © Associated Press

Фронтвумен гурту Florence and the Machine — британська співачка Флоренс Велч — знову публічно висловила підтримку українцям.

Так, під час концерту в Празі артистка відреагувала на інцидент із синьо-жовтим прапором, який охорона намагалася забрати у фанатів біля сцени. Подія сталася під час європейського турне Everybody Scream Tour. Українські прихильники підняли на концерті прапор України, однак охоронці спробували його вилучити. На ситуацію миттєво відреагувала сама співачка. Відео вже ширяться у TikTok.

Флоренс підійшла до шанувальників, обійняла їх і дала зрозуміти, що підтримує їхній жест. У відповідь вона отримала щиру реакцію вдячності зі сльозами. Під час виступу вона також співала «peace is сoming», що з англійської можна перекласти як «настане мир».

Кульмінаційний момент стався під час виконання фінальної пісні And Love. Артистка взяла український прапор із рук фанатів і винесла його на сцену, залишивши поруч із собою під час виступу. Її жест викликав потужну реакцію в залі та розчулив багатьох глядачів.

До слова, Флоренс Велч уже не вперше демонструє солідарність із Україною. Ще після початку повномасштабного вторгнення Росії співачка закликала допомагати українцям і поширювала інформацію про благодійні ініціативи.

Крім того, артистку пов’язує з Україною і творчість. Перед початком великої війни вона знімала у Києві кліп на пісні King і Heaven Is Here, де також були залучені українські танцівниці. Під час своїх виступів на міжнародних сценах співачка також неодноразово з’являлася у речах українських дизайнерів.