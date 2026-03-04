Вербна неділя 2026 року: коли святкувати і що треба знати

Коли Вербна неділя 2026 року / © Pixabay

Реклама

Оскільки Великдень має дату, що плаває, то й Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим) щороку припадає на різні числа. Розповідаємо, коли українці святкуватимуть це свято 2026 року.

Коли святкують Вербну неділю 2026 року

Вербна неділя завжди святкується за тиждень до Великодня. Для різних конфесій дати виглядають так:

Християни західного обряду (католики, протестанти) святкуватимуть 29 березня ;

Християни східного обряду (православні, греко-католики) — 5 квітня.

Історія свята: чому Вербна неділя особлива

За церковним календарем це свято відоме як Вхід Господній в Єрусалим. Згідно з Євангелієм, саме цього дня Ісус в’їхав до міста на віслюку після дива воскресіння Лазаря. Люди зустрічали його, вистеляючи дорогу одягом та пальмовими гілками на знак поваги та шани.

Реклама

У наших широтах пальми не ростуть, тому символом свята стала верба — одна з перших рослин, що пробуджується навесні, символізуючи відродження життя.

Народні традиції та звичаї

Вербна неділя в Україні супроводжується багатьма яскравими традиціями, які дійшли до нас із давніх часів і навіть мають дохристиянське коріння.