Вербна неділя 2026 року: коли святкувати і що треба знати
Вербна неділя відкриває Великодній цикл і завжди асоціюється з приходом весни. Цього дня навіть ті, хто рідко відвідує церкву, із задоволенням несуть освячувати пухнасті «котики» верби та жартома легенько «б’ють» один одного гілочками, бажаючи здоров’я та щастя.
Оскільки Великдень має дату, що плаває, то й Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим) щороку припадає на різні числа. Розповідаємо, коли українці святкуватимуть це свято 2026 року.
Коли святкують Вербну неділю 2026 року
Вербна неділя завжди святкується за тиждень до Великодня. Для різних конфесій дати виглядають так:
Християни західного обряду (католики, протестанти) святкуватимуть 29 березня;
Християни східного обряду (православні, греко-католики) — 5 квітня.
Історія свята: чому Вербна неділя особлива
За церковним календарем це свято відоме як Вхід Господній в Єрусалим. Згідно з Євангелієм, саме цього дня Ісус в’їхав до міста на віслюку після дива воскресіння Лазаря. Люди зустрічали його, вистеляючи дорогу одягом та пальмовими гілками на знак поваги та шани.
У наших широтах пальми не ростуть, тому символом свята стала верба — одна з перших рослин, що пробуджується навесні, символізуючи відродження життя.
Народні традиції та звичаї
Вербна неділя в Україні супроводжується багатьма яскравими традиціями, які дійшли до нас із давніх часів і навіть мають дохристиянське коріння.
Освячення верби — головний атрибут свята — гілочки з «котиками». Їх несуть до храму на ранкову службу. Освячена верба вважається захисною: оберігає дім від хвороб, пожеж і негараздів протягом року.
Побивання вербою — найвідоміший звичай: після церкви люди легенько б’ють один одного освяченими гілочками, примовляючи: «Не я б’ю — верба б’є, за тиждень — Великдень!». Це символ побажання здоров’я та життєвої енергії.
Збереження освяченої верби — гілочки не викидають — їх ставлять за ікони або у вазу без води. Вони стають домашнім оберегом на весь рік.
Послаблення посту — оскільки Вербна неділя припадає на Великий піст, свято дозволяє трохи послабити обмеження: православним дозволяється риба та невелика кількість вина, адже Вхід Господній до Єрусалиму належить до дванадесятих свят.