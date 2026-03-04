Війна на Близькому Сході: в Іраку стався тотальний блекаут

Блекаут в Іраку / © скриншот з відео

Реклама

У середу, 4 березня, на тлі бойових дій на Близькому Сході сталося відключення електроенергії на всій території Іраку.

Про це повідомляє видання Times Now з посиланням на Міністерство електроенергетики цієї країни, розташованої поруч із Іраном.

Речник міністерства сказав, що відключення електроенергії вразило всі провінції і що технічні групи працюють над визначенням причини.

Реклама

У розмові з курдським мовником Rudaw речник заявив, що мережа електропостачання «повністю відключилася», додавши, що причина відключення поки що невідома. Немає жодних подробиць про те, як довго можуть тривати перебої або що спричинило збій.

Одночасно, за повідомленнями aljazeera, біля посольства США в Багдаді було увімкнено сирени попередження.

Джерело в службі безпеки повідомило виданню, що сигналізація спрацювала всередині комплексу посольства в столиці Іраку.

Виконавчий редактор телекомпанії NDTV повідомив про ракетні/безпілотні атаки Ірану поблизу аеропорту Багдада.

Реклама

Нагадаємо, у середу, 4 березня, Туреччина збила балістичну ракету, запущену з території Ірану. Повітряна ціль пролетіла у повітряному просторі Іраку і Сирії та прямувала в бік країни.