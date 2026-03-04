ТСН у соціальних мережах

Іран запустив балістичну ракету у бік Туреччини: що відомо

Анкара заявила, що проведе переговори з НАТО та іншими своїми союзниками після інциденту.

Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 4 березня, Туреччина збила балістичну ракету, запущену з території Ірану. Повітряна ціль пролетіла над повітряним простором Іраку і Сирії та прямувала в бік країни.

Про це йдеться у заяві турецького Міністерства оборони.

За даними міністерства, балістику «перехопили і знешкодили» сили оборони НАТО у Східному Середземномор’ї. Встановлено, що уламок боєприпасу, який впав у районі провінції Хатай, належить ракеті протиповітряної оборони, «застосованій під час знищення загрози в повітрі».

«Внаслідок інциденту ніхто не постраждав або не загинув», — йдеться у заяві оборонного відомства.

Зазначається, що Туреччина виступає «за регіональну стабільність і мир», але водночас здатна забезпечити безпеку своєї території та громадян «незалежно від того, хто і звідки загрожує».

«Будь-які кроки, спрямовані на захист нашої території та повітряного простору, будуть зроблені рішуче і без вагань. Ми залишаємо за собою право реагувати на будь-які ворожі дії проти нашої держави», — заявили у відомстві.

Зазначається, що Анкара проведе переговори з НАТО та іншими своїми союзниками після інциденту.

Заяви Туреччини про події на Близькому Сході

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна має є необхідний потенціал для захисту у разі розширення регіонального конфлікту, пише Hürriyet. З його слів, найгіршим сценарієм є ескалація конфлікту, що охопить не лише Іран, а весь регіон.

Міністр наголошує, що протестна хвиля в Ірані наразі не достатньо потужна, щоб призвести до зміни режиму.

«Війна може закінчитися найраніше знищенням або нейтралізацією фундаментальних військових можливостей, а найпізніше — зміною режиму в Ірані», — сказав Фідан.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган засудив удари США та Ізраїлю, бо вони «порушують суверенітет Ірану і загрожує миру дружнього і братнього іранського народу».

З його слів, Анкара прагне, щоб регіон «нарешті досягнув міцного миру, якого він прагнув роками». Адже пріоритет країни — «досягнення припинення вогню та відкриття дверей для діалогу».

