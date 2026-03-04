- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 854
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли закінчиться війна в Україні: тарологиня шокувала передбаченням
Тарологиня зробила передбачення про мирні переговори та чи готова Росія закінчувати війну проти України.
Тарологиня Тетяна Василівна розповіла, що війна Росії проти України може тривати ще рік. Вона вважає, що найближчим часом мирні переговори не принесуть результатів.
Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Мій світ».
Тарологиня зазначила, що Росія не планує зупиняти війну проти України. Зараз агресорка намагається торгувати українськими територіями.
«Березень, квітень, травень — буде дуже багато переговорного процесу. Буде торгівля українськими ресурсами, надрами, територіями. Влітку все триватиме. Надзвичайно багато балачок, але щоб були конкретні дії — карти цього не бачать. Я вже казала, що буде підписаний не один договір. Але настільки багато балачок, що я не бачу, що договір буде виконаний. До року в Росії ще буде можливість воювати», — сказала Тетяна Василівна.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.