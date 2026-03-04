Коли закінчиться війна в Україні: тарологиня шокувала передбаченням

Війна в Україні / © Getty Images

Реклама

Тарологиня Тетяна Василівна розповіла, що війна Росії проти України може тривати ще рік. Вона вважає, що найближчим часом мирні переговори не принесуть результатів.

Про це вона сказала в коментарі ютуб-каналу «Мій світ».

Тарологиня зазначила, що Росія не планує зупиняти війну проти України. Зараз агресорка намагається торгувати українськими територіями.

Реклама

«Березень, квітень, травень — буде дуже багато переговорного процесу. Буде торгівля українськими ресурсами, надрами, територіями. Влітку все триватиме. Надзвичайно багато балачок, але щоб були конкретні дії — карти цього не бачать. Я вже казала, що буде підписаний не один договір. Але настільки багато балачок, що я не бачу, що договір буде виконаний. До року в Росії ще буде можливість воювати», — сказала Тетяна Василівна.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.