На світ чекають нові катастрофи: похмуре пророцтво від екстрасенса, що передбачив Covid

Екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер / © Скриншот з відео на YouTube-каналі Крейга Гамільтона-Паркера

Відомий екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, якого називають «Новим Нострадамусом«, оприлюднив серію тривожних прогнозів. Він попереджає про глобальні війни, політичні потрясіння у США та небезпечне наближення метеорита до Землі.

Про це пише Mirror.

Гамільтон-Паркер, який заявляє, що передбачив пандемію Covid-19 та смерть британської королеви, оприлюднив нові тривожні прогнози на майбутнє. Деякі прихильники навіть охрестили його «Новим Нострадамусом». Свої заяви провидець зробив на власному YouTube-каналі, де має понад 230 тис. підписників.

Гамільтон‑Паркер послуговується так званими «читаннями Наді» — стародавньою індійською системою астрології на пальмовому листі, яка, за віруваннями, дозволяє отримати відомості про минуле, сучасність і майбутнє. Його бачення подій у світі загалом песимістичне: серед прогнозів — стихійні лиха, війни та політична нестабільність.

Третій президентський термін Трампа

Упродовж тривалого часу точаться розмови про те, що президент США Дональд Трамп нібито може намагатися знайти юридичний спосіб залишитися при владі на третій термін, що суперечить Конституції США.

За словами Паркера, «велика катастрофа», пов’язана з Тайванем, здатна тимчасово подовжити президентство Трампа. Екстрасенс стверджує, що в пророцтвах Наді згадується масштабне лихо під час наступних американських виборів, яке буде пов’язане з новою війною.

Загроза метеорита

Провидець також говорить про можливу небезпеку з космосу. За його прогнозом, приблизно 2028 року метеорит може пройти між Землею та Місяцем на дуже малій відстані. Це, на його думку, здатне спричинити пожежі, землетруси та цунамі.

Хто стане наступним президентом США?

Паркер не назвав імені майбутнього глави Білого дому, але зазначив, що ним не стане нинішній віцепрезидент США Джей Ді Венс. Водночас екстрасенс прогнозує, що «трампізм» і надалі матиме значний вплив, а родина Трампа та його союзники залишаться помітними політичними фігурами.

Він також припускає, що з часом з’являться нові лідери з «кращими моральними якостями», для яких визначальними стануть духовність і характер, а не гроші чи влада.

«Сенсація» про НЛО в Європі

Паркер заявив, що світ може очікувати гучне відкриття: нібито існують фізичні докази об’єкта позаземного походження, який перебуває десь у Європі. Він припускає, що розкриття цієї інформації може слугувати «димовою завісою» для приховування інших подій.

Можлива війна наприкінці десятиліття

Інша екстрасенска, Вініта Дубей Панде, яка виступала на каналі Паркера, заявила, що її читання Наді вказують на ризик війни протягом 2028 — 2029 років. Це може спричинити дефіцит продовольства. За її словами, конфлікт може бути пов’язаний із релігійними суперечностями та торкнутися Ірану, Ізраїлю і США.

Природні катастрофи в Азії

Панде також прогнозує можливі стихійні лиха в Азії — зокрема цунамі біля Тайваню та землетруси чи водні катастрофи в Японії наприкінці десятиліття.

До слова, раніше гіпнотерапевт Ніколас Ауджула, відомий прогнозами про пандемію, оприлюднив бачення на 2026 рік. Він пророкує світу політичні потрясіння та природні катастрофи. Серед його прогнозів на 2026-й — потужні землетруси й виверження вулканів у Тихоокеанському регіоні, Азії, Туреччині та Греції, а також поява загадкової хвороби. В політиці Ауджула бачить успіх Найджела Фаража та символічне «падіння Трампа з літака», що означатиме його занепад. Також екстрасенс очікує контакту з іншопланетянами, судові позови про наклеп у Голлівуді, активне поширення ШІ-фільмів та черговий скандал навколо принца Гаррі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.