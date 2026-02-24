Зірка "Володаря перснів" підтримав Україну та зворушливо зачитав поезію військового ЗСУ

Ієн Маккеллен / © Associated Press

Британський актор Ієн Маккеллен, що двічі був номінований на «Оскар» та є зіркою культових франшиз «Володар перснів» та «Люди Ікс», підтримав Україну.

На Facebook-сторінці Ukraine WOW було опубліковане відео, де зірка декламує вірш військовослужбовця ЗСУ Артура Дроня. Вчинок актора потішив українців, адже у такий скорботний день ролик став важливим проявом підтримки та репрезентував небайдужість міжнародної спільноти.

Маккеллен передав усю глибину болю та щемливість рядків крізь емоції в декламації:

Для актора гуманітарні цінності та права людини завжди були в пріоритеті. Він у своїх зверненнях активно звертає на це увагу. Тож, звісно, зірка Голлівуду лишається небайдужим і до долі українців.

Зазначимо, автор вірша Артур Дронь — український поет та письменник, що брав участь у воєнних діях. У своїх роботах він часто звертається до досвіду війни, описує спогади та події реального часу. Дізнатись про автора можна за його популярною збіркою «Гемінґвей нічого не знає».

Нагадаємо, цього місяця світові рок-легенди U2 презентували нову пісню «Yours Eternally» спільно з солістом гурту «Антитіла», чим висловили свою підтримку Україні.