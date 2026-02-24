Путін розбудив європейську оборонку: у ЄС починають перебудову на воєнні рейки

Виробництво зброї /Ілюстративне фото / © Associated Press

За чотири роки від початку російського вторгнення в Україну ставлення Європи до власної оборони кардинально змінилося. Найяскравіше це видно на прикладі Німеччини, яка з початку війни суттєво наростила інвестиції у власну армію, хоча процес переходу на воєнні рейки стикається зі значними труднощами.

Про це пише польське видання Onet, з посиланням на інтерв’ю з німецьким експертом з питань оборони Франком Зауером.

Мільярдні інвестиції та бум військових стартапів

Як зазначає Зауер, перші 100 мільярдів євро, виділені попереднім німецьким урядом на модернізацію Бундесверу, були витрачені дуже швидко, переважно на екіпірування солдатів та замовлення великих систем озброєння, виробництво яких триває роками. Нинішнє керівництво Німеччини продовжує цей курс: на армію та інфраструктуру спрямують ще 500 мільярдів євро, для чого парламент навіть призупинив конституційну заборону на збільшення державного боргу.

Справжній бум зараз переживає сфера військових стартапів, особливо в Баварії. Завдяки місцевому законодавству, яке дозволяє використовувати університетські дослідження в оборонній промисловості, та потужним інвестиціям, навколо Мюнхена виникла ціла екосистема нових компаній.

«Молодь, яка закінчувала навчання, раніше взагалі не цікавилася оборонною промисловістю. Це змінилося. Підприємства оборонного сектору більше не мають проблем із браком кваліфікованих кадрів. Вони отримують тисячі, а то й десятки тисяч резюме», — розповідає Франк Зауер.

Що гальмує європейську оборонку

Попри значні зрушення, Європа досі виробляє набагато менше боєприпасів та озброєння, ніж Росія. Головна проблема полягає в тому, що європейський ВПК продовжує функціонувати за правилами мирного часу.

Впровадження новітніх технологій, як-от дешевих одноразових дронів, гальмується застарілими й тривалими процедурами сертифікації. Крім того, на відміну від російської планової економіки, де заводи працюють цілодобово без вихідних, європейські приватні компанії потребують чітких гарантованих державних замовлень для розширення ліній та найму нових працівників.

«Росія веде війну і вірить, що воює не лише з Україною, а й із Заходом. Ми цього ще не зрозуміли. У нас весь апарат побудований на мирний час, хоча й працює на повну потужність», — наголошує експерт.

Підготовка Німеччини до великої війни

Тим часом Берлін більше не розглядає пряме зіткнення з РФ як суто гіпотетичний сценарій. Міноборони ФРН вже ініціювало закупівлю тисяч дронів-камікадзе зі штучним інтелектом вартістю понад пів мільярда євро, які зможуть працювати в умовах протидії ворожої РЕБ.

Німецькі генерали попереджають, що у разі війни країна стане головним логістичним хабом НАТО, а отже — мішенню для російських ракет. Аби підготувати державу, вже ухвалені нові правила до 2030 року, які значно спрощують закупівлі для армії та відновлюють елементи системи «тотальної оборони» часів Холодної війни.

Польща мобілізує резерви

Сусідня Польща також активно готується до можливої агресії. Від 2026 року Варшава планує створити масштабний резерв високої готовності, здатний швидко мобілізувати до пів мільйона військових.

Очікується, що основу війська становитимуть 300 тисяч професійних солдатів та бійців тероборони, а ще 200 тисяч складуть резервісти. Участь у програмі резерву буде добровільною та оплачуваною, а долучитися до служби на рівних умовах зможуть як чоловіки, так і жінки.