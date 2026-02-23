Зеленський зробив заяву про іноземні війська в Україні і вказав на проблему

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Велика Британія та Франція готові відправити до України по 5000 військових, проте виникає ключове питання — де саме вони базуватимуться. Президент Володимир Зеленський наголосив, що іноземний контингент потрібен ближче до фронту, а не в тилу.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю BBC.

Зеленський повідомив, що Британія та Франція готові відправити до України по одній своїй військовій бригаді — до 5000 військових кожна. Є сигнали і з інших країн.

Президент вказав, що Україна хотіла б бачити цей іноземний контингент ближче до лінії фронту, однак партнери поки що не готові розміщувати війська безпосередньо на передовій.

Зеленський наголосив, що Україні не потрібні польські війська у Львові, «але партнери не хочуть стояти з нами на першій лінії».

Що відомо про введення іноземних військ до України?

На початку січня 2026 року у Парижі лідери Укрїни, Франції та Британії підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил на українській території після завершення війни. Документ передбачає створення надійної системи моніторингу припинення вогню під керівництвом США, які також забезпечать розвідку, логістику та підтримку у разі нового нападу Росії. Європейські сили гарантуватимуть безпеку в повітрі, на морі та суходолі, допомагаючи відновлювати ЗСУ. Крім того, Британія та Франція створять в Україні військові центри для обслуговування техніки та будівництва захищених об’єктів.

Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що поява іноземних військ в Україні після мирної угоди є категорично неприйнятною для Москви. Вона наголосила, що Росія розглядатиме такі підрозділи як законну військову ціль.