Куди тікають супербагатії: країни, які стали новими магнітами для мільйонерів

Куди переїжджають супербагатії у світі / © Credits

Реклама

Світова міграція заможних людей стрімко змінює географію багатства. Все більше мільйонерів і мільярдерів залишають традиційні фінансові центри та обирають нові країни для життя, інвестицій і бізнесу. Серед ключових причин — податки, безпека, геополітика та якість життя.

Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

За даними міжнародних дослідницьких компаній, лише за 2024 рік понад 134 тисячі найбагатших людей світу змінили країну проживання. Очікується, що ця тенденція лише посилюватиметься.

Реклама

Куди переїжджають супербагатії

Одним з найпопулярніших напрямків останніх років став Дубай. Об’єднані Арабські Емірати приваблюють відсутністю податку на доходи, сприятливими умовами для бізнесу та високим рівнем життя. Сюди активно переїжджають підприємці, інвестори, зірки шоу-бізнесу та IT-фахівці.

Португалія також залишається одним із фаворитів серед американських і європейських мільйонерів. Країна пропонує теплий клімат, відносно низькі податки, високий рівень безпеки та можливості отримання резидентства. Велику роль відіграли імміграційні програми, зокрема “золота віза”, яка дозволяла отримати право на проживання через інвестиції.

Ще одним магнітом для капіталу став Сінгапур. Він приваблює бізнес-еліту стратегічним розташуванням в Азії, відсутністю податку на приріст капіталу та стабільною економікою. Сюди переїжджають інвестори з Китаю, Індії та Заходу.

Неочікувано популярною серед багатих стала Італія. Причина — фіксований податок для заможних іноземців, який дозволяє платити обмежену суму незалежно від доходів. У поєднанні з культурою, кліматом і стилем життя це зробило країну привабливою альтернативою Лондону чи Монако.

Реклама

Австралія та Нова Зеландія також залишаються у списку бажаних напрямків. Вони пропонують політичну стабільність, безпеку, якісну медицину й освіту. Для багатьох мільйонерів ці країни стали “планом Б” на випадок глобальних криз.

Чому вони змінюють країни

Експерти виділяють кілька головних факторів. На першому місці — податкова оптимізація. Заможні люди шукають країни з нижчими податками на доходи, спадщину та інвестиції.

Другий важливий чинник — геополітична безпека. В умовах війни, політичної нестабільності чи санкцій багаті прагнуть мати альтернативні місця проживання.

Третій — якість життя: медицина, освіта, безпека, клімат та екологія.

Реклама

Також значення має бізнес-середовище. Країни з меншим рівнем бюрократії та підтримкою інвесторів отримують більше шансів залучити капітал.

Окремим трендом стало отримання другого громадянства або резидентства. Це дозволяє мати “запасний варіант” у разі криз, спрощує подорожі та відкриває нові можливості для бізнесу.

Експерти зазначають, що глобальна конкуренція між країнами за капітал і таланти лише зростатиме, а перемагатимуть ті держави, які створюватимуть найкращі умови для життя та роботи.

Нагадаємо, 79-річна мешканка Великої Британії Енн Лідлі, яка здійснила близько 80 круїзних подорожей, поділилася своїми улюбленими місцями у світі та порадами для тих, хто планує вирушити в круїз наодинці.