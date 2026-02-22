ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли зустріч із минулим відкриє нові можливості

Ймовірна сьогодні зустріч із минулим принесе не тільки приємні емоції, а й серйозні перспективи.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Зимовий пейзаж

Зимовий пейзаж / © Credits

Старий знайомий, що з’явився як очікувано, так і несподівано, може скласти протекцію в професійних справах або дати ще один шанс в особистому житті.

А ось серйозних рішень у цей час ухвалювати не варто — вони можуть виявитися помилковими, тому бажано витратити день на роздуми, оцінку й аналіз ситуації, що склалася.

Овен

Не варто концентруватися на старих образах, інакше вони можуть серйозно зіпсувати стосунки, які ви налагоджували тривалий час і з великими зусиллями — особливо прикро, якщо це торкнеться близьких людей.

Телець

Знаки з минулого, які ви можете отримати цього дня, надсилатимуться для того, щоб, згадавши скоєні раніше — з усіх боків прикрі — помилки, ви цього разу зуміли б їх уникнути.

Близнята

Зустріч із людиною, з якою в колишні роки вас пов’язували близькі стосунки, дасть можливість повернути її втрачену прихильність і зміцнити старий зв’язок — важливо скористатися цим шансом.

Рак

Проаналізувавши вчинки, здійснені вами останнім часом, ви зрозумієте, де і в чому помилилися, а отже, зможете виправити всі свої прикрі хиби — час і можливості для цього у вас будуть.

Лев

Можна — і потрібно — миритися з людьми, яких ви — навмисно чи ненароком — образили останнім часом: щоб загладити провину, достатньо її визнати — співрозмовник це обов’язково оцінить і піде вам назустріч.

Діва

Негативні емоції, які можуть долати представників вашого знака цього дня, не можна заганяти всередину — так вони можуть стати причиною серйозних хвороб — від депресивного стану до психосоматичних недугів.

Терези

Спроба хоч би там що довести іншим людям свою правоту успіхом не увінчається, тому не варто витрачати час і сили дарма — краще знайти приємніше, корисніше і продуктивніше заняття.

Скорпіон

Може повторитися ситуація з минулого, що залишила у вас не найприємніші спогади: не варто зосереджуватися на ній, набагато краще — і корисніше — буде подумати про ймовірні найближчим часом перспективи.

Стрілець

Від будь-яких свят, навіть якщо на них є вагомі підстави, краще відмовитися: веселощів — з різних причин, як об’єктивних, так і суб’єктивних — не вийде, а несприйняття, післясмак залишиться.

Козоріг

День несприятливий для спілкування з близькими й коханими людьми: надто серйозною є ймовірність затяжного конфлікту, тому необхідно під вигаданим вами приводом максимально обмежити його.

Водолій

День може поставити вас перед необхідністю ухвалення блискавичного — професійного, або фінансового — рішення: не варто його побоюватися, іноді відсутність часу — найкраща мотивація для правильного кроку.

Риби

День сприятливий для занять творчістю, до того ж до неї бажано вдатися навіть тим, чия робота жодним чином не пов’язана з креативом — саме вона допоможе розв’язати навіть найскладніші технічні завдання.

