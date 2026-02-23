Три знаки зодіаку, яким сьогодні може здатися, що подібне з ними вже відбувалося

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Такі ситуації даються не для того, щоб викликати ностальгію — вони допоможуть зробити висновки зі зроблених помилок і розставити всі крапки над «і».

Сьогодні, 23 лютого, відчуття дежавю відчують представники всіх знаків зодіакального кола, але три з них будуть упевнені, що знову проживають ситуації минулого.

Телець

Тельці часто «мандрують» у минуле, що зазвичай пов’язано з людиною, яку вони колись кохали, але, незважаючи на численні любовні пригоди, так і не змогли забути. Нинішній день дасть їм рідкісний шанс налагодити зруйновані колись стосунки.

Лев

Левів відчуття дежавю дратуватиме, адже вони були впевнені, що назавжди розпрощалися з минулим, а воно знову дається взнаки. Їм потрібно подумати, чому зірки повторюють одні й ті самі обставини — найімовірніше, вони не зробили якийсь важливий висновок, що не дає їм іти вперед.

Стрілець

Стрільці все ще сподіваються налагодити стосунки з людиною, з якою в минулі часи у них існував тісний зв’язок. Навіть якщо сьогодні їм здасться, що все ось-ось владнається, вони повинні знати: найімовірніше, це не більше, ніж гра підсвідомості, яка створює для них відчуття дежавю.

