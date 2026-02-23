- Дата публікації
Категорія
- Суспільство
Такою ми її ще не бачили: Меланія Трамп одягла на вечерю у Білому домі блискучі штани
Перша леді США вперше за довгий час одягла на захід штани замість сукні.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп організували вечерю Національної асоціації губернаторів у Білому домі, у Вашингтоні.
Для такої події перша леді обрала образ, у якому ми її ще не бачили. На Меланії була елегантна чорна блузка з V-подібним вирізом, бантом-краваткою і рукавами-ліхтариками. Верх вона скомбінувала з блискучими срібними жакардовими прямими штанями з тонким ремінцем кольору металік. Взута Меланія була у мідні туфлі-човники.
У дружини президента була красива зачіска з локонами, улюблений макіяж смокі-айс і з рожевим блиском на губах, молочний манікюр, а також елегантні сережки з діамантами у вухах.
Дональд Трамп був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.
Нагадаємо, Меланію Трамп сфотографували у сірому пальті і без підборів, коли вона йшла Південною галявиною Білого дому.