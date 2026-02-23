ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
1 хв

Такою ми її ще не бачили: Меланія Трамп одягла на вечерю у Білому домі блискучі штани

Перша леді США вперше за довгий час одягла на захід штани замість сукні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп організували вечерю Національної асоціації губернаторів у Білому домі, у Вашингтоні.

Для такої події перша леді обрала образ, у якому ми її ще не бачили. На Меланії була елегантна чорна блузка з V-подібним вирізом, бантом-краваткою і рукавами-ліхтариками. Верх вона скомбінувала з блискучими срібними жакардовими прямими штанями з тонким ремінцем кольору металік. Взута Меланія була у мідні туфлі-човники.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

У дружини президента була красива зачіска з локонами, улюблений макіяж смокі-айс і з рожевим блиском на губах, молочний манікюр, а також елегантні сережки з діамантами у вухах.

Меланія Трамп / © Getty Images

Меланія Трамп / © Getty Images

Дональд Трамп був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

Нагадаємо, Меланію Трамп сфотографували у сірому пальті і без підборів, коли вона йшла Південною галявиною Білого дому.

Дата публікації
Кількість переглядів
483
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie