Хрумкий курячий сендвіч із памезаном

Курячий сендвіч із пармезаном — культова італо-американська страва, де хрумку курячу відбивну поєднують із томатним соусом і сиром. У форматі сендвіча вона стає ще смачнішою, бо має контраст текстур, насичений смак і те саме «сирне наповнення», заради якого хочеться знімати сторіс. Секрет — у правильному паніруванні, температурі смаження та балансі соусів, а як все правильно приготувати розповіли на сторінці iramsfoodstory.

Інгредієнти

Для курячого філе

філе 4 шт.

сіль

часникова приправа 1 ст. л

цибулева приправа 1 ч. л

чорний перець 1 ч. л

копчена паприка 1 ст. л

Суха суміш

пшеничне борошно 1 склянка

сіль

часникова приправа 1 ст. л

копчена паприка 1 ст. л

цибулева приправа 1 ч. л

чорний перець 1 ч. л

Панірування

панірувальні сухарі 1 склянка

сушена петрушка 1 ст. л

Яєчна суміш

яйце 1 шт.

вода ½ склянки

Вершково-томатний соус

цибуля 1 шт.

свіжовичавлений часник 1 ст. л

томатна паста 3 ст. л

вершки 1,5 склянки

сіль

перець

пластівці чилі 1 ч. л

тертий пармезан 1/3 склянки

олія 1 ст. л

Песто

свіжий базилік 2 склянки

кедрові горіхи 1/3 склянки

оливкова олія 1/3 склянки

тертий пармезан 1/3 склянки

сіль

чорний перець

Часникове масло

часник 1 ст. л

розтоплене масло 1/3 склянки

петрушка 1 ст. л

Для складання

мінібулочки чи невеликі багети 4 шт.

моцарела 12 скибок

Приготування

Хрумка скоринка

Приправте курку спеціями з обох боків. Підготуйте три миски: суха суміш, яйце з водою та сухарі з петрушкою. Паніруйте у такій послідовності: борошно, яйце, борошно, яйце та сухарі. Подвійне занурення дає ту саму ресторанну хрусткість. Смажте у розігрітій до 180°C олії 4–5 хв, доки внутрішня температура не сягне 74°C. Викладіть моцарелу та підрум’яньте під грилем 3–5 хв, щоб сир розплавився.

Вершково-томатний соус

Обсмажте цибулю та часник до аромату, додайте томатну пасту та вершки. Приправте, тушкуйте на середньому вогні 2–3 хв до загустіння. Наприкінці додайте пармезан для глибини смаку. Соус має бути шовковистим, але не надто густим, щоб легко просочувати булочку.

Свіже песто

Збийте базилік, кедрові горіхи, оливкову олію та пармезан у блендері до кремової текстури. Сіль і перець додайте до свого смаку смаком. Песто додає трав’янисту свіжість і балансує вершковий смак соусу.

Часникове масло

Змішайте розтоплене масло з часником і петрушкою. Змастіть булочки з обох боків і підсушіть на сковороді чи у духовці — аромат підніме настрій ще до першого укусу.

Сендвіч

На нижню половинку додайте щедру ложку вершково-томатного соусу. Куряче філе з моцарелою. Ще трохи соусу зверху. На верхню булочку намастіть шар песто. Закрийте, злегка притисніть і подавайте теплим.

Цей сендвіч — про баланс смаків. Він доречний для вечері з друзями, затишного побачення вдома чи просто коли хочеться чогось смачненького.