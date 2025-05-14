Яєчний сендвіч: цікавий рецепт смачного сніданку / © Associated Press

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Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче поєднати легкість, користь і витончений смак. Він не лише швидкий у приготуванні, а й надзвичайно апетитний. Ідеальний варіант для сніданку вдома, у дорогу чи навіть для неспішного бранчу з подругою. Рецептом приготування ідеального яєчного сендвіча поділилися на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Білий чи цільнозерновий хліб 4 скибочки Відварені курячі яйця 2 шт. Дрібно нарізана свіжа зелень (петрушка, кріп або зелена цибуля) 1 ст. л Сіль Чорний перець Майонез (або грецький йогурт) 1 ч. л

Приготування

Зріжте з кожної скибки хліба скоринку. Відварені яйця розділіть на жовтки та білки. Жовтки розімніть виделкою до однорідної крихти. Білки наріжте дуже дрібно — можна навіть натерти на тертці, щоб текстура була ніжнішою. У невеликій мисці змішайте жовтки, білки, зелень, сіль і спеції. Для насиченішого смаку можна додати майонезу чи натурального йогурту — суміш вийде м’якою та легко намазуватиметься. На одну скибку хліба викладіть яєчну суміш. Розподіліть її рівномірно, але не притискайте надто сильно — ніжність цього сендвіча саме у легкості. Накрийте другою скибочкою хліба.

Порада:

Обирайте хліб із щільною текстурою — так сендвіч триматиме форму та не розмокне.

Ідеї подачі

Подавайте на дерев’яній дошці, прикрасивши зеленою цибулею чи мікрозеленню

Розріжте сендвіч по діагоналі — отримаєте два стильні трикутники

Додайте до подачі чашку кави або зеленого чаю та отримаєте повноцінний інстаграмний сніданок.

Цей яєчний сендвіч — ідеальне поєднання смаку, поживності та вишуканості. Він може стати вашим улюбленим сніданком у дні, коли хочеться чогось швидкого, але не банального. Спробуйте, експериментуйте з інгредієнтами, додавайте свою родзинку та насолоджуйтесь кожним ранком як святом.

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