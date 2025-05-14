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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Яєчний сендвіч: цікавий рецепт смачного сніданку

Якщо ви мрієте про ідеальний ранок, почніть його зі смачного, поживного та простого у приготуванні пікантного яєчного сендвіча, який буквально тане у роті.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
195 ккал
Яєчний сендвіч: цікавий рецепт смачного сніданку

Яєчний сендвіч: цікавий рецепт смачного сніданку / © Associated Press

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче поєднати легкість, користь і витончений смак. Він не лише швидкий у приготуванні, а й надзвичайно апетитний. Ідеальний варіант для сніданку вдома, у дорогу чи навіть для неспішного бранчу з подругою. Рецептом приготування ідеального яєчного сендвіча поділилися на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти

Білий чи цільнозерновий хліб
4 скибочки
Відварені курячі яйця
2 шт.
Дрібно нарізана свіжа зелень (петрушка, кріп або зелена цибуля)
1 ст. л
Сіль
Чорний перець
Майонез (або грецький йогурт)
1 ч. л

Приготування

  1. Зріжте з кожної скибки хліба скоринку.

  2. Відварені яйця розділіть на жовтки та білки. Жовтки розімніть виделкою до однорідної крихти. Білки наріжте дуже дрібно — можна навіть натерти на тертці, щоб текстура була ніжнішою.

  3. У невеликій мисці змішайте жовтки, білки, зелень, сіль і спеції.

  4. Для насиченішого смаку можна додати майонезу чи натурального йогурту — суміш вийде м’якою та легко намазуватиметься.

  5. На одну скибку хліба викладіть яєчну суміш. Розподіліть її рівномірно, але не притискайте надто сильно — ніжність цього сендвіча саме у легкості. Накрийте другою скибочкою хліба.

Порада:

  • Обирайте хліб із щільною текстурою — так сендвіч триматиме форму та не розмокне.

Ідеї подачі

  • Подавайте на дерев’яній дошці, прикрасивши зеленою цибулею чи мікрозеленню

  • Розріжте сендвіч по діагоналі — отримаєте два стильні трикутники

  • Додайте до подачі чашку кави або зеленого чаю та отримаєте повноцінний інстаграмний сніданок.

Цей яєчний сендвіч — ідеальне поєднання смаку, поживності та вишуканості. Він може стати вашим улюбленим сніданком у дні, коли хочеться чогось швидкого, але не банального. Спробуйте, експериментуйте з інгредієнтами, додавайте свою родзинку та насолоджуйтесь кожним ранком як святом.

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