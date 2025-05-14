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Яєчний сендвіч: цікавий рецепт смачного сніданку
Якщо ви мрієте про ідеальний ранок, почніть його зі смачного, поживного та простого у приготуванні пікантного яєчного сендвіча, який буквально тане у роті.
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче поєднати легкість, користь і витончений смак. Він не лише швидкий у приготуванні, а й надзвичайно апетитний. Ідеальний варіант для сніданку вдома, у дорогу чи навіть для неспішного бранчу з подругою. Рецептом приготування ідеального яєчного сендвіча поділилися на сторінці samura_cooking.
Інгредієнти
- Білий чи цільнозерновий хліб
- 4 скибочки
- Відварені курячі яйця
- 2 шт.
- Дрібно нарізана свіжа зелень (петрушка, кріп або зелена цибуля)
- 1 ст. л
- Сіль
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- Чорний перець
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- Майонез (або грецький йогурт)
- 1 ч. л
Приготування
Зріжте з кожної скибки хліба скоринку.
Відварені яйця розділіть на жовтки та білки. Жовтки розімніть виделкою до однорідної крихти. Білки наріжте дуже дрібно — можна навіть натерти на тертці, щоб текстура була ніжнішою.
У невеликій мисці змішайте жовтки, білки, зелень, сіль і спеції.
Для насиченішого смаку можна додати майонезу чи натурального йогурту — суміш вийде м’якою та легко намазуватиметься.
На одну скибку хліба викладіть яєчну суміш. Розподіліть її рівномірно, але не притискайте надто сильно — ніжність цього сендвіча саме у легкості. Накрийте другою скибочкою хліба.
Порада:
Обирайте хліб із щільною текстурою — так сендвіч триматиме форму та не розмокне.
Ідеї подачі
Подавайте на дерев’яній дошці, прикрасивши зеленою цибулею чи мікрозеленню
Розріжте сендвіч по діагоналі — отримаєте два стильні трикутники
Додайте до подачі чашку кави або зеленого чаю та отримаєте повноцінний інстаграмний сніданок.
Цей яєчний сендвіч — ідеальне поєднання смаку, поживності та вишуканості. Він може стати вашим улюбленим сніданком у дні, коли хочеться чогось швидкого, але не банального. Спробуйте, експериментуйте з інгредієнтами, додавайте свою родзинку та насолоджуйтесь кожним ранком як святом.