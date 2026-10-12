Десять стрижок для круглого обличчя, які підкреслять вашу красу

Найкращі стрижки для круглого обличчя / © pexels.com

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Якщо у вас кругле обличчя, це зовсім не означає, що доведеться відмовлятися від коротких стрижок, чубчика чи пишних локонів. Головне — знайти форму, яка гармоніюватиме з вашими рисами, текстурою волосся та особистим стилем.

Існує чимало варіантів, які допомагають візуально витягнути силует обличчя, додати зачісці об’єму або створити гарні асиметричні лінії.

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Розглянемо 10 стильних ідей, які допоможуть знайти натхнення для нового образу.

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Довге волосся з багатошаровими пасмами

Довгі пасма різної довжини додають зачісці руху та створюють вертикальні лінії, які візуально подовжують обличчя. Особливо ефектний вигляд мають шари, що починаються біля підборіддя або трохи нижче вилиць. Така стрижка підходить для прямого, хвилястого й густого волосся.

Подовжене каре (лоб)

Лоб — це подовжений варіант каре, який зазвичай закінчується біля ключиць або трохи вище. Передні пасма обрамляють обличчя, а довжина нижче підборіддя допомагає створити більш витягнутий силует. Стрижка має стильний вигляд як із рівним волоссям, так і з легкими хвилями.

Асиметричне каре

Якщо хочеться виразнішого образу, варто звернути увагу на асиметричне каре. Передні пасма залишають довшими, а потилицю роблять коротшою. Діагональні лінії відволікають увагу від ширини щік і додають зачісці сучасного характеру.

Стрижка піксі з об’ємом на маківці

Коротка стрижка піксі також може чудово пасувати круглому обличчю. Найкраще працюють текстуровані варіанти з об’ємом на маківці та подовженим чубчиком. Така форма візуально додає висоти й відкриває шию, створюючи легкий та динамічний образ.

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Зачіска з чубчиком-шторкою

Чубчик-шторка розділяється посередині або трохи збоку й м’яко обрамляє обличчя. Його довжину можна підібрати так, щоб пасма спадали біля вилиць і переходили в основну довжину волосся. Це вдалий варіант для тих, хто хоче змінити образ без радикальної стрижки.

Косий чубчик

Косий чубчик створює діагональну лінію, яка робить образ менш симетричним і допомагає візуально збалансувати пропорції обличчя. Він добре поєднується з каре, довгим волоссям і стрижками середньої довжини. Особливо гармонійний вигляд має м’який, трохи текстурований зріз.

Каскадна стрижка

Каскад допомагає зробити волосся візуально легшим, особливо якщо воно густе й важке. Пасма різної довжини створюють об’єм і підкреслюють риси обличчя. Для круглого варто обирати варіант, у якому найкоротші шари не додають надмірної пишності біля щік.

Подовжений боб із підкрученими кінчиками

Подовжений боб із кінчиками, підкрученими всередину або назовні, допомагає створити акуратний силует. Щоб не підкреслювати ширину обличчя, бажано залишати довжину нижче підборіддя та уникати надмірного об’єму з боків. Така зачіска добре поєднується з діловим і повсякденним стилем.

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Недбалий шег

Шег — багатошарова стрижка з текстурованими пасмами, яка має невимушений і трохи зухвалий вигляд. Вона добре підходить для хвилястого волосся, оскільки підкреслює його природну структуру. М’який чубчик і пасма біля обличчя допомагають створити об’ємний, але не надто масивний силует.

Стрижка метелик

Стрижка метелик поєднує коротші пасма біля обличчя з довгими шарами по всій довжині. Завдяки цьому можна отримати об’ємну зачіску, не жертвуючи довжиною. Вона особливо ефектна після укладання круглою щіткою або брашингом.

FAQ

Яка стрижка найкраще підходить для круглого обличчя?

Для круглого обличчя часто обирають подовжене каре, каскад із пасмами біля обличчя, довгі багатошарові стрижки та асиметричний боб. Вони допомагають створити вертикальні лінії й візуально збалансувати пропорції. Остаточний вибір залежить від довжини, густоти та текстури волосся.

Яка зачіска візуально робить кругле обличчя худішим?

Візуально видовжити обличчя можуть високий хвіст, об’єм на маківці, глибокий боковий проділ, довгі локони та зачіски з пасмами, які обрамляють обличчя. Важливо уникати надмірного об’єму саме на рівні щік, якщо ваша мета — створити більш витягнутий силует.

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