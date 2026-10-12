Десять стрижек для круглого лица, которые подчеркнут вашу красоту

Лучшие стрижки для круглого лица / © pexels.com

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Если у вас круглое лицо, это вовсе не означает, что придется отказываться от коротких стрижек, челки или пышных локонов. Главное — найти форму, которая будет гармонировать с вашими чертами, текстурой волос и личным стилем.

Есть много вариантов, которые помогают визуально вытянуть силуэт лица, добавить прическе объема или создать красивые асимметричные линии.

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Рассмотрим 10 стильных идей, которые помогут обрести вдохновение для нового образа.

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Длинные волосы с многослойными прядями

Длинные пряди разной длины придают прическе движения и создают вертикальные линии, визуально удлиняющие лицо. Особенно эффектен вид слои, начинающиеся у подбородка или чуть ниже скул. Такая стрижка подходит для прямых, волнистых и густых волос.

Удлиненное каре (лоб)

Лоб — это удлиненный вариант каре, который обычно заканчивается у ключиц или чуть выше. Передние пряди обрамляют лицо, а длина ниже подбородка помогает создать более вытянутый силуэт. Стрижка выглядит стильно как с ровными волосами, так и с легкими волнами.

Асимметричное каре

Если хочется более выразительного образа, следует обратить внимание на асимметричное каре. Передние пряди оставляют длиннее, а затылок делают короче. Диагональные линии отвлекают внимание от ширины щек и придают прическе современный характер.

Стрижка пикси с объемом на макушке

Короткая стрижка пикси также может отлично подходить круглому лицу. Лучше всего работают текстурированные варианты с объемом на макушке и удлиненной челкой. Такая форма визуально придает высоты и открывает шею, создавая легкий и динамичный образ.

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Прическа с челкой-шторкой

Челка-шторка разделяется посередине или немного сбоку и мягко обрамляет лицо. Его длину можно подобрать так, чтобы пряди спадали у скул и переходили в основную длину волос. Это удачный вариант для тех, кто хочет сменить образ без радикальной стрижки.

Косая челка

Косая челка создает диагональную линию, которая делает образ менее симметричным и помогает визуально сбалансировать пропорции лица. Он хорошо сочетается с каре, длинными волосами и стрижками средней длины. Особенно гармоничный вид выглядит мягким, немного текстурированным срезом.

Каскадная стрижка

Каскад помогает сделать волосы визуально легче, особенно если они густые и тяжелые. Пряди разной длины создают объем и подчеркивают черты лица. Для круглого лица следует выбирать вариант, в котором кратчайшие слои не придают чрезмерного великолепия у щек.

Удлиненный боб с подкрученными кончиками

Удлиненный боб с кончиками, подкрученными внутрь или наружу, помогает создать аккуратный силуэт. Чтобы не подчеркивать ширину лица, желательно оставлять длину подбородка ниже и избегать чрезмерного объема по бокам. Такая прическа хорошо сочетается с деловым и обычным стилем.

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Небрежный шег

Шег — многослойная стрижка с текстурированными прядями, которая выглядит непринужденно и немного дерзко. Она хорошо подходит для волнистых волос, поскольку подчеркивает их природную структуру. Мягкая челка и пряди у лица помогают создать объемный, но не слишком массивный силуэт.

Стрижка бабочка

Стрижка бабочка совмещает более короткие пряди у лица с длинными слоями по всей длине. Благодаря этому можно получить объемную прическу, не жертвуя длиной. Она особенно эффектна после укладки круглой щеткой или брашингом.

FAQ

Какая стрижка лучше подходит для круглого лица?

Для круглого лица часто выбирают удлиненное каре, каскад с прядями у лица, длинные многослойные стрижки и ассиметричный боб. Они помогают создать вертикальные линии и зрительно сбалансировать пропорции. Окончательный выбор зависит от длины, густоты и текстуры волос.

Какая прическа визуально делает круглое лицо худее?

Визуально удлинить лицо могут высокий хвост, объем на макушке, глубокий боковой пробор, длинные локоны и прически с обрамляющими прядями. Важно избегать избыточного объема именно на уровне щек, если ваша цель — создать более вытянутый силуэт.

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