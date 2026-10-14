Кандидат в президенты Франции назвал Трампа «полезным идиотом» Путина

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Французский политик Рафаэль Глюксман подверг критике решение президента США Дональда Трампа ослабить ограничения на экспорт российского дизельного горючего. Он заявил, что такая политика играет в пользу Кремля и усугубляет угрозы для Европы.

Об этом сообщает Politico.

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После победы на праймериз левоцентристского лагеря Глюксман выступил на Саммите по конкурентоспособности в Париже. Он резко высказался по поводу политики американского президента и роли Вашингтона в обеспечении европейской безопасности.

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«Во главе Соединенных Штатов стоит человек, являющийся либо полезным идиотом, либо агентом, подрывающим силу и свободу Европы. Война России против Украины направлена непосредственно против нас, европейцев, и мы остались наедине», — заявил Глюксман.

Депутат Европарламента также заявил, что победа его ультраправой соперницы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2027 году станет выгодной Путину и будет означать поражение для Европы.

Politico напоминает, что ранее Ле Пен выражала «определенную форму восхищения» Путиным. Кроме того, в 2014 году ее партия «Национальный фронт» получила кредит от банка, связанного с Россией.

Сама Ле Пен объясняла, что ее политическая сила обратилась за финансированием за границу после того, как французские банки отказали ей в кредитовании. По ее словам, полученный заем не повлиял на политические позиции партии, а деньги впоследствии вернули.

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«Хотя Ле Пен осудила тотальную войну России в Украине, некоторые избранные представители ее партии до сих пор категорически выступают против оказания помощи Украине и поддерживают укрепление отношений с Россией», — говорится в материале.

По данным опроса, приведенного изданием, у Ле Пена двузначное преимущество над конкурентами в первом туре президентских выборов. Глюксман занимает четвертое место, уступая бывшему премьер-министру Эдуару Филиппу и представителю крайних левых Жан-Люку Меланшону.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, во Франции состоится второй тур выборов.

В интервью Politico Глюксман, выступающий за углубление европейской интеграции, отметил необходимость создания «Европейского небесного щита» для Украины и развития более мощной и независимой европейской оборонной промышленности.

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Эту инициативу также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. По данным издания, идея усиления европейской обороны находит поддержку среди представителей разных политических сил страны.

«В течение десятилетий мы передавали наш суверенитет и нашу безопасность в руки Вашингтона, и теперь мы отдаем себе отчет, какой ошибкой это было», — отметил Глюксман.

Политик также выступил за общие заимствования стран ЕС по финансированию оборонных проектов. Такую идею неохотно поддерживают Германия и другие государства, придерживающиеся жесткой бюджетной политики.

По мнению Глюксмана, совместное финансирование позволит Европе более эффективно развивать оборонные технологии, чем реализация отдельных двусторонних проектов между государствами. В качестве примера он привел неудачную франко-германскую программу создания истребителя нового поколения.

«Ни одна европейская страна, включая Германию, не сможет в краткосрочной перспективе противостоять войне будущего» против таких государств, как Китай, Россия и США, без общих инвестиций, считает политик.

«Это вопрос жизни или смерти», — подчеркнул Глюксман.

Ранее сообщалось, что Трамп договорился с Путиным о поставках российского горючего и требует от Украины прекратить удары по российским НПЗ.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «даст знать», если Россия нарушит энергетическое перемирие с Украиной.

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